El octogenario que supuestamente acabó el viernes con la vida de la actriz y cantante española Encarnita Polo, a la que según los indicios estranguló en la residencia de Ávila en la que ambos vivían, se encuentra bajo custodia policial en un centro psiquiátrico hospitalario, confirmaron a EFE fuentes de la Subdelegación de Gobierno.

El hombre, que anteriormente no había mostrado signos de agresividad en esta residencia para personas mayores del centro de España, permanecerá bajo custodia hasta que sus condiciones permitan pasar a disposición judicial.

Por otra parte, fuentes próximas a la familia informaron a EFE de que Encarnita Polo será enterrada en Ávila después de celebrarse un acto en el velatorio en el que se encuentra su cuerpo.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar su muerte.

“Para muchos fue una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones. Pero para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único”, dijo su hija, Raquel Waitzman Polo, en el mensaje que envió a sus allegados.

Nacida en Sevilla en 1939, Encarna Polo logró convertirse en una de las figuras más destacadas del panorama musical español de los sesenta y setenta y una de las más populares gracias a la televisión, en la que siguió apareciendo como invitada a pesar de haber dejado el mundo discográfico.

Triunfó con temas como ‘Paco, Paco, Paco’ y con otros como ‘Pepa Bandera’.

En noviembre de 2012 desveló ser una de las personas afectadas por la estafa de las participaciones preferentes del banco Bankia y aseguró haber perdido considerables fondos. Los últimos años vivió alejada de los medios de comunicación y fue tratada de un cáncer.