LIMA, Perú. Una explosión en una calle de una región del norte de Perú azotada por el crimen organizado dejó al menos 10 heridos y 25 viviendas dañadas, informaron las autoridades el viernes.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, dijo que la explosión del jueves por la noche en la ciudad de Trujillo podría estar relacionada con disputas entre grupos criminales dedicados principalmente a la extorsión, uno de los delitos que más ha aumentado en Perú en los últimos años.

La explosión, que también interrumpió el servicio eléctrico en la zona y afectó a un número desconocido de vehículos, fue la segunda explosión registrada el jueves en el país sudamericano. La primera se produjo en un gimnasio de la capital, Lima, pero no se informó de heridos de inmediato.

Los medios de comunicación locales de Lima y otras ciudades peruanas, incluida la región de La Libertad, donde se encuentra Trujillo, informan casi a diario de atentados con explosivos, especialmente contra pequeños comercios. También se han registrado detonaciones en autobuses de transporte público que han causado heridos.

El gobierno de La Libertad ha reconocido anteriormente que la delincuencia a veces desborda a la policía. La agencia de servicios de emergencia del estado dijo en un comunicado el viernes que algunas de las personas heridas en la explosión del jueves sufrieron quemaduras y cortes, pero no dio más detalles sobre su estado.

Las denuncias por extorsión en Perú ascendieron a 15,989 entre enero y julio de este año, lo que supone un aumento del 28 % en comparación con el mismo periodo de 2024, según datos oficiales.