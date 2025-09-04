WINNIPEG, Manitoba. Un hombre mató a su hermana e hirió a otras siete personas en un apuñalamiento masivo en una reserva indígena en Canadá antes de morir en una colisión con una patrulla de policía, informaron las autoridades el jueves.

La Policía Montada identificó al agresor como Tyrone Simard, de 26 años, y dijo que mató a su hermana de 18 años.

El superintendente de la Real Policía Montada de Canadá, Rob Lasson, dijo que una agente estaba respondiendo a un ataque masivo a puñaladas cuando su auto patrulla chocó con un vehículo robado conducido por el sospechoso. Lasson dijo que él murió en el lugar y que una agente que conducía el coche patrulla se encuentra en el hospital con heridas graves, pero sin peligro para su vida.

“Es una heroína. Detuvo a un hombre que estaba fuera de control”, dijo el primer ministro de Manitoba, Wab Kinew.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) dijo que el incidente ocurrió el jueves temprano en la reserva Hollow Water First Nation, a unos 200 kilómetros (125 millas) al noreste de la capital provincial, Winnipeg.

Lasson dijo que la policía fue llamada a la reserva después de recibir informes de una agresión y, más tarde, de personas apuñaladas en dos lugares diferentes. Las víctimas tienen entre 18 y 60 años. Dijo que las víctimas y el sospechoso se conocían entre sí.

Lasson dijo que el sospechoso era conocido por la policía.

Las autoridades sanitarias dijeron que dos víctimas fueron trasladadas en helicóptero a Winnipeg, mientras que otras fueron trasladadas en ambulancia terrestre. Se declaró un código naranja, que significa una afluencia repentina de pacientes, en el hospital más grande de Winnipeg.

La Policía Montada describió el ataque como un “acto de violencia sin sentido” y añadió que ya no existía riesgo para la seguridad pública. Los agentes permanecerán en la comunidad y en una autopista al sur, cerca de la First Nation de Black River.

“Nuestros agentes están recopilando información para determinar qué ocurrió exactamente esta mañana y ofreceremos información más detallada a primera hora de la tarde”, afirmó la RCMP en un comunicado.

Hollow Water First Nation es una comunidad anishinaabe de aproximadamente 530 personas situada a lo largo de la costa este del lago Winnipeg.

El ataque se produce tres años después de una agresión múltiple con arma blanca en la James Smith Cree Nation, en Saskatchewan, que dejó 11 muertos y 17 heridos.