En medio de la guerra en Medio Oriente contra Irán, el Ejército de Israel comenzó el 2 de marzo una fuerte ofensiva contra el grupo armado proiraní Hezbollah en el territorio del Líbano.

Mientras Israel realizaba una operación, un periodista del medio ruso RT y su camarógrafo resultaron heridos tras la caída de un misil muy cerca de donde el quipo periodístico brindaba una transmisión.

Este jueves al mediodía, el corresponsal de RT Steve Sweeney y su camarógrafo resultaron heridos en un ataque israelí en el sur del territorio libanés. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara.

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En el video se puede ver cómo un proyectil impacta a pocos metros del equipo periodístico. En ese marco, se escucha un fuerte estruendo en el lugar.

Según consignó RT, se encontraban en un puente cerca de una base militar.

15 Fotos Tras los ataques, residentes reportaron lluvia negra considerada potencialmente tóxica.

Tras la explosión provocada por el impacto del misil, ambos resultaron heridos y quedaron entre escombros. Los dos fueron hospitalizados con heridas de metralla (por una munición o fragmentos metálicos resultada de la explosión de proyectiles o misiles) y se encuentran en buen estado de salud.

Otro video que trascendió muestra el fragmento extraído a Sweeney en un frasco.

Por su parte, el periodista de RT Ali Rida, que también se encontraba en el lugar, denunció que el ataque tuvo lugar mientras llevaban chalecos antibalas con la inscripción “Press” (“prensa”).

Israel presiona a Hezbollah en el Líbano

Israel mantiene una intensa presión con ataques en el Líbano que tienen como objetivo a milicianos de Hezbollah.

El Ejército de Israel, que mantiene cinco posiciones ocupadas en el sur del Líbano desde el alto el fuego de noviembre de 2024 con Hezbollah, envió fuerzas adicionales al país después de que el grupo lanzara una andanada de cohetes el 2 de marzo.

Hezbollah afirmó que su ataque fue en represalia por la muerte del líder supremo de Irán el 28 de febrero, el primer día de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico. Israel respondió con una intensa campaña de bombardeos sobre el Líbano.

Durante el fin de semana pasado, tropas israelíes rodearon la estratégica localidad libanesa de Khiyam, situada a unos 6 kilómetros al norte de la frontera con Israel, según publicó Reuters.

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Las fuerzas israelíes habían tomado de hecho el control de la ciudad y ahora avanzaban hacia el oeste, en dirección al río Litani, un movimiento que podría dejar amplias zonas del sur del Líbano bajo control israelí y aisladas del resto del país.

Según el acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024, Hezbollah debía retirarse del sur del Líbano y el Ejército libanés debía asumir el control, a cambio de que Israel cesara sus bombardeos sobre el país.

Israel sostiene que el Líbano nunca cumplió su parte del acuerdo, y continuó con ataques aéreos casi diarios contra lo que describe como posiciones y arsenales de Hezbollah.