Castel Gandolfo, Italia. El papa León XIV dijo el martes que el Día de Acción de Gracias es una “hermosa fiesta” que une tanto a creyentes como a no creyentes, al emitir un mensaje de agradecimiento previo a la festividad en Estados Unidos.

León dijo estar agradecido por muchas cosas e instó a todos a reconocer los dones que han recibido. “En primer lugar, el don de la vida. El don de la fe. El don de la unidad”, manifestó.

El pontífice respondía a las preguntas de los periodistas la noche del martes al salir de Castel Gandolfo, donde va los lunes y martes para descansar y jugar al tenis.

Describió el Día de Acción de Gracias como “esta hermosa fiesta que tenemos en Estados Unidos, que une a todas las personas, personas de diferentes credos, personas que quizás no tienen el don de la fe”, para dar gracias a alguien.

León pasará su primer Día de Acción de Gracias como papa en Turquía en su primer viaje al extranjero.