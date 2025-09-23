MIAMI. La tormenta tropical Narda alcanzó fuerza de huracán el martes en el océano Pacífico frente a la costa oeste de México, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Narda tenía vientos máximos sostenidos de 85 millas, según el aviso del centro meteorológico con sede en Miami. El ojo del huracán de categoría 1 estaba a 295 millas al suroeste de Manzanillo, México, y se movía hacia el oeste a 13 mph.

Los meteorólogos prevén que Narda continuará fortaleciéndose el martes, pero se esperaba poco cambio en su intensidad el miércoles y jueves.

Mientras tanto, se emitió una vigilancia de huracán para todas las islas de las Azores ante la llegada del huracán Gabrielle. El huracán de categoría 4 se encontraba a 1,765 millas al oeste del archipiélago.

A pesar de su distancia de las Azores, los pronosticadores dijeron que el huracán estaba aumentando su velocidad de avance y se acercaría a las islas el jueves.

El martes, Gabrielle tenía vientos máximos sostenidos de 140 mph y viajaba hacia el este-noreste a 20 mph. El sistema causó grandes marejadas en Bermudas al pasar por ahí el lunes.

Los meteorólogos predicen que Gabrielle ocasionará hasta 5 pulgadas de lluvia en las Azores centrales y occidentales. El centro meteorológico también advirtió sobre marejadas ciclónicas y condiciones de huracán para la noche del jueves.