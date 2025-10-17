Estados Unidos lanzó el jueves un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del Caribe que alegadamente transportaba drogas con destino a ese país, según informó la cadena CNN, que citó a la agencia de noticias Reuters.

Según ambas, esta vez habría sobrevivientes entre las personas a bordo. Hasta el momento no se han producido comentarios de la Casa Blanca sobre el ataque, que según CNN, fue confirmado por dos funcionarios estadounidenses con conocimiento de la operación.

Este sería el sexto ataque que realiza Estados Unidos contra una embarcación en el Caribe.