( The Associated Press )

Prayagraj, India. Al menos 17 personas murieron y muchas más resultaron heridas en una estampida en el festival Maha Kumbh en el norte de India el miércoles por la mañana, dijo un médico de un hospital gubernamental, mientras decenas de miles de peregrinos se apresuraban a sumergirse en las aguas sagradas del río durante el evento hindú.

El médico trabaja en la ciudad de Prayagraj, a donde se llevaron más de 30 heridos —cinco en estado grave— para recibir tratamiento, y habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con los medios.

Un voluntario ayuda a las personas a buscar sus pertenencias después de una estampida cuando los devotos hindúes se apresuraron a tomar un baño sagrado en el Sangam, la confluencia de los ríos Ganges, Yamuna y el mítico Saraswati, durante el festival Maha Kumbh en Prayagraj, India, el 29 de enero de 2025. ( The Associated Press )

La estampida ocurrió cuando los peregrinos que se dirigían a la confluencia de un río sagrado intentaron saltar las barricadas colocadas para una procesión, dijo en una declaración televisada el principal funcionario electo del estado de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath.

PUBLICIDAD

Relacionadas Viuda de Steve Jobs se sumergirá en los ríos sagrados de la India pese a sufrir alergia

Las autoridades indias aún no habían publicado cifras de víctimas, aunque el primer ministro, Narendra Modi reconoció la pérdida de vidas. Modi calificó el incidente de “extremadamente triste” y expresó sus condolencias.

El miércoles era un día sagrado dentro del festival de seis semanas, y las autoridades en la ciudad de Prayagraj esperaban que un récord de 100 millones de devotos participaran en un baño ritual en la confluencia de los ríos Ganges, Yamuna y el mítico Saraswati. Los hindúes creen que un baño en el lugar puede limpiarlos de sus pecados pasados y poner fin al proceso de reencarnación.

El principal atractivo son los miles de ascetas hindúes cubiertos de cenizas que realizan grandes procesiones hacia la confluencia para bañarse.

Una ambulancia avanza entre una multitud de devotos hindúes congregados para celebrar el festival Maha Kumbh en Prayagraj, India, el 29 de enero de 2025. ( The Associated Press )

The Associated Press ha hecho repetidos intentos para confirmar el número de muertos y el total de heridos, contactando a varios funcionarios de alto rango, pero todos dijeron que no estaban autorizados a dar las cifras.

Millones de personas seguían acudiendo al sitio de peregrinación de 4,000 hectáreas (15 millas cuadradas) a pesar de la estampida, incluso mientras la policía les instaba a través de megáfonos a evitar la confluencia. Adityanath instó a las personas a bañarse en otros lugares.

“La situación ahora está bajo control, pero hay una multitud masiva de peregrinos”, dijo Adityanath, agregando que entre 90 millones y 100 millones de peregrinos estaban en el sitio.

“Unos 30 millones de personas habían tomado el baño sagrado para las 8 de la mañana del miércoles”, dijo.

Familias angustiadas se alineaban ante un hospital improvisado, desesperadas por conseguir noticias de sus seres queridos desaparecidos. Ropa, mantas y mochilas estaban esparcidas alrededor del sitio de la estampida.

PUBLICIDAD

“De repente hubo empujones en la multitud, y quedamos atrapados. Muchos de nosotros caímos y la multitud se descontroló”, citó la agencia de noticias Press Trust of India a la peregrina Sarojini. “No había posibilidad de escape, había empujones por todos lados”, dijo.

Devotos hindúes se reúnen para tomar un baño sagrado en el Sangam, la confluencia de los ríos Ganges, Yamuna y el mítico Saraswati, durante el festival Maha Kumbh en Prayagraj, India, el 29 de enero de 2025. ( The Associated Press )

El festival Maha Kumbh, que se celebra cada 12 años, comenzó el 13 de enero y es la reunión religiosa más grande del mundo. Las autoridades esperan que más de 400 millones de personas acudan al sitio de peregrinación en total. Casi 150 millones de personas ya han asistido, incluidos personajes como el ministro de defensa, Rajnath Singh, y el ministro del interior, Amit Shah, y celebridades como Chris Martin de Coldplay.

Se ha construido una extensa ciudad de tiendas en las orillas del río para acomodar a millones de visitantes. Cuenta con carreteras, electricidad y agua, 3,000 cocinas y 11 hospitales.

Unos 50,000 efectivos de seguridad están estacionados en la ciudad para mantener el orden público y gestionar las multitudes, y más de 2,500 cámaras monitorean el movimiento y la densidad de la multitud para que los funcionarios puedan tratar de prevenir tales aplastamientos.

El festival de 45 días es un evento cultural significativo para los hindúes de India, que constituyen casi el 80% de los más de 1,400 millones de habitantes del país. También es un evento de prestigio para Modi, cuyo gobernante partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party se jacta de promover símbolos culturales hindúes.

El festival Maha Kumbh se ha visto empañado por estampidas en el pasado. En 2013, al menos 40 peregrinos que participaban en el mismo festival murieron en una estampida en una estación de tren en Prayagraj.

Las estampidas mortales son relativamente comunes en los festivales religiosos indios, donde grandes multitudes se reúnen en áreas pequeñas. En julio, al menos 116 personas murieron, la mayoría mujeres y niños, cuando miles en una reunión religiosa en el norte de India arrollaron en un campamento de tiendas en la ciudad de Hathras.