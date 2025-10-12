Estonia cerró temporalmente el acceso para sus ciudadanos a una carretera que normalmente utilizan y que pasa por un tramo de territorio ruso, después de que el Ministerio del Interior informó sobre un grupo de soldados rusos apostados allí, dijo el domingo la emisora pública estonia.

La Junta de Policía y Guardia de Fronteras de Estonia dijo en un comunicado el viernes que el cierre tuvo lugar ese día “después de que los guardias fronterizos observaran una unidad más grande de lo habitual moviéndose en el territorio de la Federación Rusa”.

La agencia fronteriza estonia afirmó que el cierre de la carretera de 1 kilómetro (medio milla) de largo a través de la llamada Bota de Saatse es necesario para garantizar la seguridad de las personas en Estonia y prevenir posibles incidentes.

La Bota de Saatse, en el sureste de Estonia, es una pequeña área en forma de bota de territorio ruso que se extiende hacia Estonia. Los estonios y otros ciudadanos pueden conducir a través del área sin un permiso, pero no se les permite detenerse.

Los medios estonios informaron que la unidad rusa estaba compuesta por unos diez hombres. Aunque las patrullas fronterizas rusas son normales en la zona, es inusual que se detengan en medio de la carretera que también utilizan los estonios, según los informes de los medios.

El ministro del Interior, Igor Taro, fue citado el sábado diciendo que los soldados rusos habían abandonado el área de nuevo. Añadió que la situación estaba calmada, pero que la carretera permanecería cerrada al menos hasta el martes.

“No hay una amenaza directa de guerra. Esto ha sido confirmado constantemente por las Fuerzas de Defensa de Estonia. El incidente de la Bota de Saatse no ha cambiado la situación”, dijo en declaraciones citadas por el diario Postimees, según la emisora pública EER.

Más tarde, el domingo, el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, intentó aliviar posibles preocupaciones escribiendo en X que “los informes que sugieren que la situación en la frontera entre Estonia y Rusia se está volviendo tensa están exagerados”.

Añadió que “a largo plazo, planeamos dejar de usar esta carretera por completo. Ya hay una ruta alternativa que evita el territorio ruso, y una nueva está en construcción. El arreglo actual es una anomalía histórica”.

“Para ser claros: No está ocurriendo nada agudo en la frontera”, escribió. “Los rusos están actuando de manera algo más asertiva y visible que antes, pero la situación sigue bajo control”.

Estonia ha estado en alerta por incursiones transfronterizas rusas después de que tres aviones de combate rusos entraran en su espacio aéreo sin permiso el mes pasado y permanecieran allí durante 12 minutos.

Una semana antes, drones rusos violaron el espacio aéreo de Polonia en el incidente transfronterizo más grave que involucró a un miembro de la OTAN desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. Otros países de la OTAN en el flanco oriental del bloque han reportado incursiones similares y caídas de drones en su territorio.