Un hombre español que realizaba una caminata desde Madrid a Doha para asistir a la Copa Mundial Qatar 2022 no ha tenido comunicación desde que cruzó la frontera hacia Irán hace tres semanas, indicó su familia el lunes, generando temor sobre su paradero en un país sacudido por los disturbios.

Santiago Sánchez, de 41 años y experimentado excursionista, exparacaidista y ávido aficionado al fútbol, fue visto por última vez en Irak tras cruzar 15 países. Los últimos nueve meses compartió extensivamente su viaje en Instagram.

La última vez que la familia de Sánchez tuvo noticias de él fue el 2 de octubre, un día después de que cruzó la frontera entre Irak e Irán.

“Estamos muy preocupados, mi esposo y yo no podemos dejar de llorar”, indicó a The Associated Press Celia Cogedor, madre del excursionista.

Claramente exhaustos, Celia y el padre de Sánchez, Santiago, sentados junto a una chimenea en la casa de la familia al centro de España, compartieron con los reporteros el atesorado último mensaje de audio que envió su hijo esa mañana, supuestamente en suelo iraní y en el que detalló sus planes a futuro.

“Estoy con un amigo mío que me ha venido a recogerme. Y me voy a ir a Bandar Abbas, a 1.700 kilómetros, al sur, sur sur de Irán, cerca de la isla de Ormuz”, dijo Sánchez con voz calmada.

El explorador española explicó que tenía intención de viajar a Teherán, la capitán de Irán, al día siguiente y en donde lo entrevistaría una estación de televisión. Su próxima parada sería Bandar Abbas, un puerto al sur de Irán y en donde se subiría a un barco que lo llevaría a Qatar.

Sánchez había advertido a su familia antes de cruzar que sería difícil comunicarse en Irán.

“Pasados unos días no te preocupas que no publique nada, está de acuerdo a lo que refiere. Pero ya pasados 8 o 9 días mi hija, los amigos íntimos... ya empezamos a pensar que hay que denunciar su desaparición”, agregó la madre.

Sus padres reportaron su desaparición el 17 de octubre e indicaron que la policía española y diplomáticos les están ayudando.

El Ministerio del Exterior de España dijo que no tenían conocimiento del paradero de Santiago Sánchez y agregó que la embajada española en Teherán se está encargando de la situación. El Ministerio del Exterior de Irán no respondió a las llamadas pidiendo un comentario.

No es la primera vez que Sánchez viaja a Irán. En el 2019 recorrió en bicicleta una ruta similar entre Madrid y Arabia Saudí.

La desaparición de Sánchez en Irán ocurre en medio de las crecientes protestas en la República Islámica en el movimiento en contra del gobierno más grande en un década.