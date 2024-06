( The Associated Press )

TOKIO. Fuertes sismos sacudieron el lunes la región de Ishikawa en el centro-norte de Japón, misma que el 1 de enero fue azotada por un terremoto letal, pero las autoridades dijeron que no había peligro de tsunami.

La Agencia Meteorológica de Japón informó que un sismo de magnitud 5.9 remeció el extremo norte de la península de Noto. Minutos después hubo un temblor de 4.8.

La agencia indicó que no había peligro de tsunami a causa de los dos sismos. No hubo reportes de daños ni lesiones. La mayoría de los servicios de transporte público operaban normalmente, según West Japan Railway Co.

La Autoridad de Regulación Nuclear informó que no se encontraron anormalidades en dos plantas nucleoeléctricas cercanas. Una de ellas, la planta Shika en la península de Noto, sufrió daños menores, aunque funcionarios señalaron que ello no afectó las funciones de enfriamiento de los dos reactores. Hokuriku Electric Power Co. dijo que no hubo apagones.

El sismo de magnitud 7.6 que afectó la península de Noto el 1 de enero provocó la muerte de 241 personas. Todavía hay daños, y muchos de los residentes desalojaron el lugar.