Las autoridades mexicanas informaron que arrestaron al exfutbolista Omar Bravo, de 45 años, bajo sospecha de abuso sexual infantil.

La fiscalía del estado de Jalisco señaló en un comunicado que las investigaciones indican que Bravo presuntamente abusó de una adolescente en varias ocasiones en los últimos meses y que podría haber cometido actos similares anteriormente.

Fue arrestado durante un operativo en el municipio de Zapopan y se espera que compareciera ante el tribunal.

Bravo saltó a la fama como delantero de las Chivas de Guadalajara, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del club. También fue parte de la selección mexicana durante los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y en la Copa del Mundo de Alemania 2006.

The Associated Press no pudo contactar de inmediato a un abogado de Bravo.

En la cuenta de Instagram de Bravo, sus seguidores comenzaron a dejar mensajes en su última publicación del ocho de septiembre, que no hacía referencia a las acusaciones. Algunos expresaron tristeza, mientras que otros dijeron que era su ídolo y esperaban que las acusaciones no fueran ciertas.

La fiscalía afirmó que continuará con su investigación.