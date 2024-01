El esposo y el hijo de la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti, quienes estuvieron detenidos bajo acusaciones de presunta “conspiración”, fueron excarcelados y desterrados el domingo a México por el gobierno de Daniel Ortega, informaron fuentes cercanas a la familia.

“En estos momentos Martín y Bernardo Argüello están volando para reunirse con Karen Celebertti”,señaló el dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro, amigo de la pareja, en un mensaje publicado en X, antes Twitter.

Una linda noticia: en estos momentos Martín y Bernardo Argüello están volando para reunirse con Karen Celeberti. pic.twitter.com/cLaRxDkUvz — Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) January 7, 2024

Una colaboradora de Celebertti confirmó la información a The Associated Press. Habló bajo condición de anonimato por motivos de seguridad. El gobierno no se ha pronunciado al respecto.

El diario La Prensa informó que Argüello y su hijo “van de camino a México, luego de ser sacados de las cárceles del régimen”, donde permanecían desde fines de noviembre pasado.

Padre e hijo fueron detenidos a finales de noviembre pasado por la policía de Nicaragua luego de acompañar a Celebertti al certamen de Miss Universe en El Salvador, donde la nicaragüense Sheynnis Palacios fue coronada el 18 de noviembre.

El sorpresivo triunfo de Palacios desató una explosión de alegría en las calles de Nicaragua que causó malestar del gobierno de Ortega, pues las manifestaciones están prohibidas en el país desde la revuelta social de 2018. La actual reina de belleza participó en aquellas protestas, según fotos que la propia Palacios publicó entonces en sus redes sociales y posteriormente eliminó.

Según la prensa local, las autoridades migratorias impidieron el ingreso de Celebertti al país el 22 de noviembre, y días después la policía detuvo a su esposo e hijo tras allanar su vivienda en el suroeste de Managua.

La policía emitió un comunicado el 2 de diciembre en el que acusó a los tres miembros de la familia por los delitos de “traición a la patria, conspiración para alterar la paz e incitar al odio y la violencia”, además de “crimen organizado, lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Sin presentar pruebas, la policía sostuvo también que la familia — que manejaba la franquicia Miss Nicaragua y otras empresas de modelaje— era parte de “un complot” y una “trama” opositora, que pretendía repetir las protestas de 2018 en el país a raíz del triunfo de Palacios.

Cuatro días después, sin referirse a la acusación y arresto de su familia, Karen Celebertti anunció su “retiro” de la franquicia de Miss Nicaragua y recordó que llevó adelante esa organización con éxito durante 23 años, como un proyecto “siempre limpio de arraigos políticos”.

La organización Miss Universo aceptó la renuncia de Celebertti, elogió su labor al frente de Miss Nicaragua desde 2001 y aseguró no tener de momento “ningún socio franquiciado para el país de Nicaragua”, donde hijos y nueras del presidente Ortega están vinculados a concursos de belleza y empresas de diseño y modelaje.