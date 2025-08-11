Un niño de 4 años falleció este lunes en el hospital Gemelli de Roma tras sufrir un golpe de calor dentro de un carro estacionado al sol en Olmedo, al noroeste de la isla italiana de Cerdeña (oeste), donde estaba de vacaciones con sus padres.

Los hechos ocurrieron el miércoles 6 de agosto, cuando los padres encontraron al menor inconsciente dentro del vehículo familiar, que estaba aparcado frente a la casa donde se hospedaban, informaron medios locales.

Los progenitores alertaron de forma inmediata a los servicios de emergencias y el niño fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Santissima Annunziata de Sassari, en Cerdeña, donde tuvo que ser reanimado.

Posteriormente, fue trasladado en helicóptero a la capital italiana para recibir atención especializada, pero falleció este lunes debido a un daño cerebral irreversible, según informó el hospital en declaraciones recogidas por medios locales.

Según las primeras reconstrucciones, el pequeño se escapó del control de sus padres, que estaban descansando durante las vacaciones, y se subió al coche estacionado bajo el sol abrasador.

Esta semana Italia continúa bajo una intensa ola de calor, con temperaturas que superan los 35 ºC y picos que en algunas zonas podrían alcanzar los 40 ºC, una situación que se mantendrá al menos hasta el fin de semana, según las previsiones meteorológicas.

Las autoridades sanitarias reiteran las recomendaciones para protegerse del calor extremo, haciendo especial énfasis en la población vulnerable, como niños, personas mayores y enfermos crónicos.