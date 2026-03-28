Este viernes 27 de marzo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló del hallazgo de un cuerpo sin vida en esa ciudad y aseguró que, al parecer, sería del auxiliar de vuelo de American Airlines, el mismo joven que desapareció hace unos días tras departir en un establecimiento en El Poblado.

Pese a que las autoridades no han confirmado la identificación del cadáver que fue encontrado entre el municipio de Jericó y Puente Iglesias, hay varias hipótesis que podrían tener pistas clave de lo que ocurrió la madrugada del pasado 21 de marzo. También se siguen conociendo más testimonios de familiares que piden esclarecer los hechos con la mayor prontitud posible.

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Pronunciamiento de la pareja del auxiliar de vuelo desaparecido en Medellín

Eric Fernando Gutiérrez Molina, de 32 años, residente en Dallas-Fort Worth, área del norte del estado de Texas, habría llegado a Medellín en la noche del sábado en un vuelo procedente de Miami.

🚨 #URGENTE Eric Fernando Gutiérrez Molina, ciudadano americano y auxiliar de vuelo de @AmericanAir está desaparecido en Medellín. Ayudemos a difundir esta publicación para encontrarlo. Su familia está desesperada. @USEmbassyBogota pic.twitter.com/MmAYcOz2Lv — Alejandro Murcia (@CDColExt) March 24, 2026

El joven salió durante la noche del pasado sábado 21 de marzo rumbo a un establecimiento en el barrio El Poblado y allí estuvo departiendo con compañeros de trabajo. Según contó a Telemedellín y a Telemundo la última persona que lo vio esa noche, su amiga Sharom Gil, ambos conocieron a dos chicos.

“Bueno, un chico ahí que creo que es gay o no sé bien” y, seguido de ello, al terminar la reunión, quisieron seguir la fiesta en otro lugar y “nos invitó a los dos”. También dijo que “realmente quieren dejar en claro que él no fue a buscar esto” y que, “es una situación que le puede pasar a otra persona en cualquier momento”.

Horas más tarde, se perdió su rastro y empezó la incansable lucha para buscarlo por todo el sector donde fue visto esa noche que salió en Medellín.

“Nosotros, por nuestra parte, llamamos a la policía aquí en Dallas para hacer el reporte. También se hizo el reporte allá en Medellín y la compañía del trabajo le avisó a la Embajada de Estados Unidos allá en Colombia”, agregó su amiga.

Ese era el testimonio que hasta el momento se conocía de lo que habría hecho Eric Fernando Gutiérrez horas previas a desaparecer. Ahora, su pareja también rindió declaraciones y envió un sentido mensaje en Telemundo.

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“Solo decir que se fue a Medellín, que fue a un antro o a buscar problemas, eso no es Fernando”, sostuvo Ernesto Carranza, la pareja del auxiliar de vuelo.

Y agregó: “Su mamá, su hermano y yo estamos muy preocupados y la información que nos dan es bien limitada (...) compartimos su ubicación y sabemos que estuvo en dos lugares donde obviamente no se hospeda y afuera de áreas turísticas”.

En ese mismo sentido, la pareja de Eric Fernando reiteró que la mujer que acompañaba al auxiliar de vuelo “no quiere hablar personalmente de lo que le ocurrió, pero sabe que fue una experiencia con traumas”.

Esto dijo el alcalde de Medellín sobre el caso de su desaparición

En las horas de la tarde de este viernes 27 de marzo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó un mensaje en su cuenta oficial de X y aseguró que “lamentablemente acababa de ser encontrado un cuerpo sin vida entre el municipio de Jericó y Puente Iglesias” y que, “existe una muy alta probabilidad de que se trate del ciudadano estadounidense que se encontraba desaparecido”.

“El cuerpo sin vida está siendo trasladado a medicina legal en Medellín para su identificación y reconocimiento”, dijo el alcalde de esa ciudad.

Además, destacó que las investigaciones muy avanzadas llevadas por la Policía y la Fiscalía “van muy avanzadas y tendrían pistas muy claras de los responsables”.

“Expresamos nuestra solidaridad a sus familiares y amigos. Acabo de darle personalmente la dolorosa noticia a su padre, quien se encuentra en Medellín”, agregó.