La actriz y modelo pakistaní Humaira Asghar Ali, de 32 años, fue encontrada muerta en su departamento ubicado en el barrio Defence Housing Authority de Karachi este martes, según informan varios medios internacionales.

El hallazgo se produjo cuando oficiales acudieron a la vivienda para ejecutar una orden judicial de desalojo. Tras no obtener respuesta, los agentes del Departamento de Policía de Gizri derribaron la puerta del apartamento y encontraron el cuerpo de Ali en el interior, según informó el diario Dawn.

Ali vivía sola y, de acuerdo con los informes, no había pagado el alquiler desde el año 2024, motivo por el cual el propietario del inmueble decidió iniciar acciones legales.

El jefe de la policía del sur de Karachi, Syed Asad Raza, declaró que todas las puertas del departamento, incluida la del balcón, estaban cerradas desde adentro y no presentaban signos de haber sido forzadas, por lo que se descartó inicialmente la hipótesis de un crimen.

Se indicó que vecinos del edificio informaron que no habían visto a la actriz en semanas y que recientemente percibieron un olor desagradable proveniente del lugar. Las autoridades sospechan que Ali habría fallecido aproximadamente dos semanas antes de ser encontrada. Su cuerpo fue trasladado al Centro Médico Postgraduado Jinnah, donde se le realizó una autopsia la noche del martes.

Según información del mencionado diario, la doctora forense Summaiya Syed informó que el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y que la causa exacta de la muerte aún no ha sido determinada. Indicó que se requerirán análisis forenses y toxicológicos para llegar a conclusiones definitivas. “La causa de muerte se encuentra reservada”, afirmó.

Humaira Asghar Ali nació en Lahore y estudió Artes Visuales y Escénicas en el National College of Arts y en el College of Art and Design de la Universidad de Punjab. Fue ampliamente reconocida por su participación en el reality show Tamasha Ghar, transmitido por ARY Digital, y por su papel en la película Jalaibee de 2015. En 2023, recibió el National Woman Leadership Award por su contribución a los medios y el entretenimiento.

La noticia causó conmoción en la industria del entretenimiento.

El actor y conductor de Tamasha Ghar, Adnan Siddiqui, expresó su tristeza a través de Instagram:

“Profundamente conmocionado y entristecido. Una vida joven que terminó repentinamente. Que descanses en paz, Humaira, y que tu familia tenga fuerza para afrontar el vacío que dejas”.

Atiqa Odho, compañera de elenco en la serie Ehsaan Faramosh, también rindió homenaje: “Desperté con esta noticia tan trágica. Increíble, tenía tanto por delante. Era un alma muy gentil. Ojalá se esclarezcan los hechos para poder ayudar a otros antes de perderlos de esta manera. Trágico, trágico, trágico. Humaira, que descanses en paz, querida. Amén”.

La policía continúa investigando el caso y busca contactar a los familiares de la actriz a través del rastreo de registros telefónicos.