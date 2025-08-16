En redes sociales ha estado circulando el video de un hombre en estado de ebriedad que se unió de forma inesperada a una carrera de ocho kilómetros en Garrafão do Norte, un municipio de Brasil.

Lo que comenzó como una ocurrencia de un hombre bajo los efectos del alcohol terminó marcando un antes y un después en su vida.



Isaque, residente de un poblado de Brasil, decidió unirse espontáneamente a una carrera de ocho kilómetros mientras bebía en un bar, tras ver a los… pic.twitter.com/duHT27vIi1 — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) August 10, 2025

De acuerdo con las grabaciones difundidas en las plataformas digitales, el sujeto, identificado como Isaque, decidió sumarse al recorrido sin inscripción previa, con ropa informal y un par de sandalias.

Según los usuarios, el insólito momento fue registrado el pasado domingo 3 de agosto, cuando una academia deportiva local se encontraba realizando una jornada de competencia con algunos de sus miembros.

En las imágenes se puede observar que el hombre salió junto a los demás participantes desde el punto de partida y rápidamente tomó la delantera, dejando atrás a la mayoría de atletas.

PUBLICIDAD

Pese a que muchos de los asistentes creyeron que Isaque no podría completar la carrera y abandonaría la competencia durante los kilómetros iniciales, para sorpresa de todos, fue el primero en cruzar la línea de meta.

Una vez el hombre superó al pelotón y completó el recorrido con éxito, los organizadores del evento deportivo se acercaron a él para felicitarlo y entregarle una medalla de reconocimiento por participar.

La carrera cambió la vida de Isaque

Lejos de convertirse en una broma local para los asistentes y atletas que estaban en el encuentro, varios miembros de la academia se comprometieron con el hombre para ayudarlo a cambiar su vida.

En ese sentido, algunas personas se ofrecieron a donar ropa deportiva y tenis de carrera para que pueda entrenar con el equipo de la academia e inscribirse a los próximos encuentros.

“Yo había bebido y, al ver la multitud, pensé: voy a correr para quitarme la resaca”, explicó durante una entrevista para su perfil en redes sociales, el cual fue creado por uno de los espectadores que se interesó por su historia de vida.

Su caso se hizo tan popular en las plataformas digitales que una clínica dental en Brasil le ofreció un tratamiento con todos los gastos pagos para que recupere su sonrisa y mejore su apariencia.