Si hay historias de personas con suerte, entre esas sin duda está la de Victorio Stok Berraondo, un médico argentino especializado en otorrinolaringología, quien viajó a mediados de noviembre al Mundial de Qatar; sin embargo estaba próximo a casarse.

Stok no viajó a ese país por turismo ni por ser un gran apasionado al fútbol, sino porque, según le contó al medio argentino ‘TN’, una empresa que brinda asistencia al viajero le propuso ir a Qatar para trabajar durante el Mundial.

El médico tuvo que hablar con su prometida sobre esta propuesta de trabajo, pues su fecha de boda era el 18 de diciembre, día en que finaliza el Mundial. Para fortuna del hombre, su novia entendió.

PUBLICIDAD

“Mi novia se emocionó muchísimo. Cuando se dio, de la emoción nos largamos a llorar y ella me dijo ‘te vas o te vas, es una oportunidad única en tu vida’. Gracias a su aporte estoy acá, es una experiencia increíble lo que estoy viviendo y si no fuese por ella no lo tendría”, relató el médico, de 27 años, a ‘TN’.

Así las cosas, la boda se pospuso para enero y Victorio aprovechó su estancia en el país árabe para comprar los anillos, donde la calidad del oro es famosa. “Le mandé una foto a mi novia y le encantó, así que compré los dos. Los pagué 400 dólares, pero por ser argentino me lo dejaron a 300″, contó al medio citado.

La increíble propuesta que le hizo un jeque

Luego de semanas de trabajo atendiendo problemas de salud de varios argentinos que viajaron a Qatar, este médico argentino ha podido conocer a otros colegas que trabajan en clínicas de Doha, y hasta a los dueños de esos centros médicos.

Fue así como conoció a un jeque, con quien se llevó bien desde un inicio. Tanto así que el hombre árabe le propuso al argentino que en octubre de 2023 se mude a Qatar definitivamente y trabaje en su clínica.

“El jeque se emocionó con mi historia, por mi edad, se puso muy feliz. Me dijo que le encantaría tener a alguien como yo en su clínica. (...) Me ofreció el laburo, una casa, un auto, lo que yo quiera. Ganás cerca de 15 mil dólares al mes y además por cada cirugía que hagas te pagan aparte. Acá tienen escasez en otorrinolaringología, por eso me seduce la propuesta”, detalló.

Por ahora, Victorio aseguró que está evaluando la propuesta y necesita volver a su país primero para asesorarse sobre los temas legales para hacer ese cambio de residencia. “Estoy viendo la posibilidad. Necesito volver a Buenos Aires, ver el tema de los papeles, si me lo permiten”, añadió.

Según contó a ‘TN’, su novia, Candelaria, se emocionó mucho con la idea. “Me respondió que ya tiene las valijas listas. Mi novia se emocionó muchísimo, ella es mi compañera. Somos los dos compañeros y muy unidos. Tenemos una relación hermosa”.