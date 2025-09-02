Una mujer mayor residente en la isla de Hokkaido, al norte de Japón, fue víctima de una estafa romántica luego de que un hombre que se hacía pasar por astronauta la convenciera de enviarle dinero bajo el pretexto de una emergencia espacial.

Según informó la policía local el martes, el impostor afirmó estar a bordo de una nave en el espacio y necesitar oxígeno, logrando defraudar a la víctima por aproximadamente un millón de yenes.

Una estafa romántica con temática espacial

El caso se remonta a julio, cuando la mujer conoció al estafador a través de redes sociales. El hombre se presentó como astronauta y, tras entablar una comunicación frecuente, declaró que se encontraba en el espacio “bajo ataque” y que requería oxígeno para sobrevivir.

PUBLICIDAD

Bajo esta excusa, le pidió dinero para supuestas compras de insumos vitales, según explicó un oficial de policía local citado por medios japoneses.

La víctima, que vive sola, comenzó a desarrollar sentimientos por el supuesto astronauta, lo que facilitó el fraude.

De acuerdo con Hokkaido Broadcasting, que citó fuentes de la investigación, la relación se fue fortaleciendo a través de mensajes hasta que el hombre aprovechó la confianza para pedirle el dinero.

Contexto de vulnerabilidad en adultos mayores

Japón, con una de las poblaciones más envejecidas del mundo —solo por detrás de Mónaco, según el Banco Mundial—, enfrenta con frecuencia casos de fraude dirigidos a personas mayores.

Entre los esquemas más comunes está la estafa del “soy yo”, en la que los delincuentes se hacen pasar por familiares necesitados de ayuda económica urgente.

Las autoridades japonesas han reiterado recomendaciones para que cualquier persona que reciba solicitudes de dinero por redes sociales lo reporte de inmediato a la policía. “Si una persona que conoció en las redes sociales alguna vez le pidió dinero, sospeche que podría tratarse de una estafa”, advirtió el funcionario encargado del caso.

Un patrón de engaños con supuestos astronautas

El nuevo caso se suma a otros fraudes similares ocurridos en Japón. En 2022, una mujer de 65 años fue estafada por un hombre que decía ser un astronauta ruso. Según reportes, la víctima lo conoció a través de Instagram, donde él afirmó estar enamorado de ella y tener planes de casarse.

El supuesto astronauta solicitó 4.4 millones de yenes para pagar un cohete y las tarifas de aterrizaje necesarias para regresar a la Tierra.

La mujer realizó varios pagos hasta que finalmente comenzó a sospechar y denunció el hecho a las autoridades.