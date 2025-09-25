La tormenta tropical Humberto, que se formó el miércoles en la tarde, pudiera convertirse en un huracán mayor en los próximos días, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC, por sus siglas en inglés).

En el boletín más reciente, Humberto se encontraba en la latitud 21.2, grados norte, 56.4, grados oeste, moviéndode al noroeste a razón de 10 millas por hora. Tiene vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora con ráfagas más altas.

Tormenta Humberto. ( Captura )

“Se espera que Humberto se fortalezca gradualmente durante los próximosdos días”, pronosticó el NHC.

“La mayoría de la guía del modelo prediceque Humberto alcanzará la fuerza del huracán durante el fin de semanay se convertirá en un huracán mayor a principios de la próxima semana”, añadió la agencia.

El pronóstico del NHC estima que Humberto, quien se espera que alcance vientos de 115 millas por hora, pase bien retirado al norte de Puerto Rico y el Caribe este fin de semana por lo que no representa peligro para la Isla.