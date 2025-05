ISLAMABAD. India y Pakistán acordaron el sábado un alto al fuego tras las conversaciones dirigidas por EE.UU. para poner fin al enfrentamiento militar más grave entre los rivales con armas nucleares en décadas.

El acuerdo de alto al fuego llega tras semanas de enfrentamientos y ataques con misiles y aviones no tripulados a través de sus fronteras, desencadenados por una matanza de turistas el mes pasado de la que India culpa a Pakistán, que niega la acusación. Decenas de civiles han muerto en ambos bandos.

La primera noticia de la tregua la dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que publicó en su plataforma social Truth que se alegraba de anunciar que India y Pakistán habían acordado un alto el fuego total e inmediato. “Felicitaciones a ambos Países por usar el Sentido Común y la Gran Inteligencia. Gracias por su atención a este asunto”.

El ministro paquistaní de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, anunció el alto al fuego en Geo News. Afirmó que Arabia Saudí y Turquía habían desempeñado un papel importante a la hora de facilitar el acuerdo.

El Secretario de Asuntos Exteriores indio, Vikram Misri, dijo que los jefes de operaciones militares de ambos países hablaron el sábado por la tarde.

“Se acordó entre ellos que ambas partes detendrían todos los disparos y acciones militares en tierra, aire y mar. Se han dado instrucciones a ambas partes para hacer efectivo este entendimiento”. Los altos mandos militares volverán a hablar el 12 de mayo, añadió Misri.

El acuerdo ha puesto fin rápidamente a la escalada militar.

India afirmó haber atacado bases aéreas paquistaníes a primera hora del sábado, después de que Islamabad disparara varios misiles de alta velocidad contra infraestructuras militares y civiles en el estado de Punjab, en el país. Pakistán afirmó que interceptó la mayoría de los misiles y respondió con ataques de represalia contra India.

India dice haber dado una respuesta adecuada a la acción pakistaní

A primera hora del sábado, el ejército indio ofreció una rueda de prensa en Nueva Delhi en la que afirmó que Pakistán había atacado instalaciones sanitarias y escuelas en sus tres bases aéreas en la Cachemira controlada por India.

“Se ha dado una respuesta adecuada a las acciones pakistaníes”, declaró la coronel india Sofiya Qureshi.

El ejército pakistaní afirmó haber utilizado misiles Fateh de alcance medio para atacar un almacén de misiles indio y bases aéreas en las ciudades de Pathankot y Udhampur. El portavoz del ejército, teniente general Ahmad Sharif, dijo que los activos de la fuerza aérea del país estaban a salvo tras el asalto indio.

The Associated Press no pudo verificar de forma independiente todas las acciones atribuidas a Pakistán o India.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que él y el vicepresidente JD Vance se habían entrevistado con altos cargos de ambos países en las últimas 48 horas.

Entre ellos se encontraban los primeros ministros Narendra Modi y Shehbaz Sharif, el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, y el jefe del Estado Mayor del Ejército pakistaní, Asim Munir.

Rubio dijo que los dos gobiernos acordaron “iniciar conversaciones sobre un amplio conjunto de cuestiones en un lugar neutral”.

Ataques indios contra bases aéreas pakistaníes

Las tensiones se han disparado desde que el 22 de abril un atentado en un popular enclave turístico de la Cachemira controlada por India causara la muerte de 26 civiles, en su mayoría turistas hindúes indios.

Durante días se han intercambiado ataques y fuego transfronterizo.

Misiles indios atacaron el sábado la base aérea de Nur Khan, en la ciudad guarnición de Rawalpindi, cerca de la capital, Islamabad, la base aérea de Murid, en la ciudad de Chakwal, y la base aérea de Rafiqui, en el distrito de Jhang, en la provincia oriental de Punjab, según el portavoz militar de Pakistán.

Los habitantes de la densamente poblada Rawalpindi no informaron inmediatamente del ataque ni de sus consecuencias.

Los paquistaníes celebraron el lanzamiento de misiles de su ejército contra India.

“Gracias a Dios, por fin hemos respondido a la agresión india”, dijo Muhammad Ashraf, que había salido a desayunar en Lahore. Hubo escenas de júbilo en Peshawar y Karachi.

Explosiones en la Cachemira controlada por India

Tras el anuncio de las represalias pakistaníes, los residentes en la Cachemira controlada por India dijeron haber oído fuertes explosiones en múltiples lugares, incluidas las dos grandes ciudades de Srinagar y Jammu y la ciudad de guarnición de Udhampur.

“Las explosiones que oímos hoy son diferentes de las que oímos las dos últimas noches durante los ataques con drones”, declaró Shesh Paul Vaid, ex alto cargo de la policía de la región y residente en Jammu. “Esto parece una guerra”.

Vaid dijo que se oyeron explosiones en zonas con bases militares, y añadió que parecía que los objetivos eran emplazamientos del ejército. Los residentes que viven cerca del aeropuerto de la ciudad de Srinagar, que también es una base aérea, dijeron que se sintieron sacudidos por las explosiones y el atronador sonido de los jets.

“Yo ya estaba despierto, pero las explosiones sacudieron a mis hijos. Empezaron a llorar”, dijo Mohammed Yasin, residente en Srinagar, añadiendo que había oído al menos dos explosiones.

Los edificios quedaron destruidos o dañados en la Cachemira controlada por India, donde las potentes explosiones arrancaron tejados, ventanas y paredes y dejaron las casas llenas de agujeros.

En un distrito de la Cachemira controlada por Pakistán, los aldeanos y los equipos de rescate rebuscaron entre los escombros de las casas destruidas por los bombardeos indios durante la noche del viernes.