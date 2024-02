Una mujer llamada Daniella Thackray ha logrado conmover a los usuarios de la red social de LinkedIn, pues ella escogió esta plataforma para despedir sus últimos días de vida. Daniella era una joven de 25 años que vivía en Leeds (Inglaterra) y se dedicaba al sector de los recursos humanos en una empresa de marketing.

Ella sufría de un agresivo cáncer en las vías biliares conocido como colangiocarcinoma y había dejado una emotiva carta en su perfil de LinkedIn.

Su texto era un homenaje para su familia, su prometido Tom y a su perro Leo, además, la joven buscaba animar a sus contactos a “disfrutar de las pequeñas cosas” de la vida y a “apreciar cada momento”.

”Si estás leyendo esto, significa que he muerto de mi batalla contra el cáncer y mi familia está publicando mi mensaje final en mi nombre”, empieza el texto.

“En primer lugar, solo quiero decir que no todos los cánceres son causados por opciones de estilo de vida, en algunos casos es la genética o por desgracia simplemente sucede. En mi caso, a pesar de ser una persona muy sana y activa, me apareció un cáncer en los conductos biliares que no estaba bajo mi control y mi vida nunca volvió a ser la misma”, añadió.

Su cáncer es poco frecuente y agresivo, por lo que todavía no se conoce su causa o cura. Sin embargo, la joven se vio bastante optimista y espera que en un futuro encuentren una cura para poder salvar más vidas.”Dicho esto, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, podemos controlar cómo reaccionamos. Elegí no lamentar la vida que estaba perdiendo a pesar de estar tan devastada, sino disfrutar cada momento que me quedaba. Como siempre he dicho y creído, ¡debes disfrutar las pequeñas cosas de la vida y apreciar cada momento! ¡Romantiza tu vida! Haz lo que te haga feliz y no dejes que nadie te quite la alegría de vivir”, escribió.

“Amaba mi vida. Todo lo que había conseguido era lo que quería. Me encantaba mi trabajo, mi prometido, mi familia, mis amigos, mi perro, la casa que nos íbamos a comprar y el futuro que nos estábamos labrando. Leo, mi bebé peludo, llegó a mi vida para iluminar mis días más oscuros. Y por último, a mi querido y hermoso Tom, te quiero y siempre te querré. Gracias por apoyarme y traer tanto amor y felicidad a mi vida. Ahora disfruta de tu vida, te lo mereces”, concluyó.

El texto de Daniella se volvió viral en la plataforma y hasta el momento ha acumulado más de 30 mil likes y miles de comentarios de los internautas, quienes se han conmovido con su mensaje y le han enviado muchas fuerzas a sus familiares.