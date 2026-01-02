El pasado 1 de enero de 2026, en horas de la mañana, varios usuarios de la red social X denunciaron el comportamiento descarado de dos hombres que fueron capturados en Popayán tras cometer un robo.

De acuerdo con las grabaciones que circulan en las diferentes plataformas digitales, los ladrones les pidieron a los uniformados que los dejaran en libertad, argumentando que estaban en plena celebración de fin de año.

En las imágenes también se puede observar que los ladrones fueron sometidos y custodiados por la comunidad hasta que las autoridades llegaron al lugar para atender la emergencia.

Durante los primeros segundos del video, uno de los ciudadanos mostró a los delincuentes acostados bocabajo sobre el suelo, mientras de fondo se escucha la voz de varias personas celebrando.

PUBLICIDAD

“Colabórenos, viejo”

Luego de algunos minutos, el mismo usuario registró con la cámara de su celular el momento exacto en el que las autoridades llegaron al lugar en una patrulla para trasladar a los ladrones.

“¿Hoy 31? Colabórenos, viejo”, fueron las palabras con las que los dos hombres le rogaron a uno de los uniformados acabar con el operativo para evitar que los llevaran a un centro de detención.

Sin embargo, los agentes optaron por guardar silencio y continuar con el arresto. Por su parte, el ciudadano comentó que los ladrones aprovecharon la celebración del Año Nuevo para rondar por las calles y robar a las personas.

Uno de los capturados, al ver que su petición no era escuchada, cambió el tono de ruego por uno agresivo, e incluso aprovechó el momento para amenazar al sujeto que estaba grabando: “Qué va, hombre. Qué va. Vea, cuando me lo encuentre…”.

Aunque el ladrón no logró terminar con su advertencia porque un uniformado cerró la puerta de la patrulla en ese momento, los usuarios en redes sociales se mostraron indignados por la actitud que tomaron los jóvenes durante el operativo.

Hasta el momento, se desconoce qué sucedió después con los delincuentes, por lo que varios internautas en redes sociales pidieron que las medidas sean más drásticas para que los hurtos dejen de atormentar a la ciudad de Popayán, en Colombia, especialmente durante las festividades.