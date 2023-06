Una mujer de 67 años que atravesó por un arduo tratamiento médico de un año para atender el desgaste de la rodilla izquierda, fue informada de que debía ser operada por esta dolencia. La extremidad debía ser amputada.

Doña Juanita, habitante del municipio de Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí (México), fue intervedida el pasado 31 de mayo en el hospital del ISSSTE; pero no se imaginó el drama que tendría que pasar a costa de esta operación. Le amputaron la pierna derecha. Medios locales dieron a conocer el testimonio de la víctima, quien narró cómo les dijo a los doctores que estaban preparando para cirugía la pierna que no era, la derecha.

“Yo se los dije porque vi que empezaron a limpiarme. Les digo: ‘Esa no es, es la otra’. La enfermera me contestó que el doctor sabía lo que hacía, pero como me anestesiaron ya no supe nada”, contó Juanita, de acuerdo con el medio local Aristegui Noticias. Ahora, la mujer tiene una pierna que le representa una grave dolencia por el desgaste en la rodilla y la extremidad que le funcionaba a la perfección le fue retirada por un presunto caso de negligencia médica.

Aunque el hospital donde habrían cometido esta grave equivocación no se ha pronunciado, la víctima dice que le indicaron que harían la amputación de su pierna izquierda, que era la que estaba originalmente programada para ese 31 de mayo, dentro de ocho semanas; pero que ella no piensa acudir.