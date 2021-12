( The Associated Press )

Una banda de secuestradores en Haití liberó a todos los rehenes restantes de un grupo misionero de Estados Unidos, informaron la policía haitiana y el grupo el jueves.

El portavoz de la policía de Haití, Gary Desrosiers, confirmó a The Associated Press la liberación de los rehenes restantes del grupo secuestrado hace dos meses, pero de momento no ofreció más detalles.

“Damos gracias a Dios por haber escuchado nuestras plegarias —los 12 rehenes restantes son LIBRES”, escribió el grupo Ministerios de Ayuda Cristiana en un comunicado. “Únanse a nosotros al agradecer a Dios que los 17 seres queridos nuestros ya están a salvo”.

PUBLICIDAD

El grupo de Ohio indicó que espera proporcionar información nueva más adelante.

“Nos sentimos muy bien”, dijo Ron Marks, pastor de la iglesia Hart Dunkard Brethren en Hart, Michigan, que tenía algunos feligreses entre los rehenes.

Carleton Horst, miembro de la congregación Hart, dijo que los feligreses recibieron un mensaje de texto el jueves por la mañana de “alguien conectado a la situación”, según el cual todos los rehenes quedaron en libertad.

Una mujer y cuatro de sus hijos estaban entre los rehenes. Horst, que es amigo de la familia, dijo que la iglesia está jubilosa y “feliz de que esa parte de las cosas finalmente ha terminado, alabemos al Señor por eso”.

Los misioneros fueron secuestrados por la banda 400 Mawozo el 16 de octubre. En el grupo conformado por 16 ciudadanos estadounidenses y un canadiense se encontraban cinco niños, incluyendo un bebé de ocho meses. Su chofer haitiano también fue secuestrado, de acuerdo con una organización local de derechos humanos.

Los rehenes provienen de Michigan, Wisconsin, Ohio, Tennessee, Pensilvania, Oregon y Ontario, Canadá, según la organización misionera.

“Hoy es el día que esperábamos, por el que rezábamos y por el que trabajamos tanto”, dijo el legislador Bill Huizenga, cuyo distrito en Michigan abarca a Hart.

“Quiero agradecer a los miembros del equipo negociador por sus esfuerzos para conseguir la liberación a salvo de todos los rehenes. Éste es un gran día para las familias de Michigan y todo el país que estaban preocupados por la seguridad de sus seres queridos”, dijo Huizenga.

El líder de la banda 400 Mawozo había amenazado con matar a los rehenes a menos que se cumplieran sus demandas. Las autoridades habían señalado que la banda exigía un millón de dólares por persona, si bien se desconocía si eso incluía a los niños del grupo.

No estaba claro el jueves si se pagó rescate o de qué manera se logró la liberación de los rehenes.