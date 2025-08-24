Un médico residente, de 28 años, fue arrestado el viernes 22 de agosto en Melbourne, Australia, tras ser acusado de grabar en secreto a cientos de colegas en los baños de tres hospitales.

Identificado como Ryan Cho, el acusado enfrenta cerca de 500 cargos vinculados a más de 4,000 videos íntimos captados sin el consentimiento de las víctimas.

Acusaciones y condiciones de libertad

De acuerdo con las autoridades australianas, Cho habría filmado al menos a 460 mujeres mediante cámaras ocultas en baños hospitalarios.

La investigación se inició luego de que un teléfono celular con la cámara activada fuera hallado dentro de una bolsa colgada en un baño del Hospital Austin.

Tras su arresto, Cho fue puesto en libertad bajo fianza, bajo la condición de residir con sus padres —quienes se trasladaron desde Singapur a Melbourne— y tras el pago de una garantía financiera de 50,000 dólares australianos.

El tribunal también le impuso restricciones para asegurar que no interfiera con los testigos.

Trayectoria y posibles consecuencias migratorias

Ryan Cho llegó a Australia en 2017 para cursar estudios de medicina en la Universidad de Monash. Según la legislación australiana, en caso de ser condenado a una pena superior a 12 meses de prisión, podría enfrentar la deportación a su país de origen, Singapur.

La Policía informó que, hasta el momento, no existen pruebas de que los videos hayan sido compartidos públicamente o distribuidos en redes. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las grabaciones y la posible existencia de otras víctimas.



