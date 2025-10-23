La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este jueves su rechazo a los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente involucradas en el tráfico de drogas fuera de su territorio y reafirmó que México actuará siempre conforme al derecho internacional y la defensa de su soberanía.

“Obviamente nosotros no estamos de acuerdo”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina al ser consultada sobre las recientes acciones militares de las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales.

“Hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga o de armas en aguas internacionales, y así lo hemos manifestado al Gobierno de Estados Unidos y públicamente”, subrayó.