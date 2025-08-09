La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México declaró que no aceptarán la participación de fuerzas militares estadounidenses en el territorio nacional de ese país, y que hay coordinación con Estados Unidos en seguridad, con respeto a las soberanías.

Esto, luego de que el presidente Donald Trump defendió este viernes el envío de tropas contra los cárteles del narcotráfico en América Latina para “proteger” a su país, y de que el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson declaró que se usarán “todas las herramientas” contra estos grupos delictivos.

“México y Estados Unidos coincidimos en que la colaboración entre nuestros países se da con respeto irrestricto a nuestras soberanías. Cada quien debe trabajar en su país, para atender las causas que provocan las adicciones y la violencia derivada del tráfico ilegal de drogas y de armas. ⁠Nuestra cooperación se basa en los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, igualdad soberana, respeto a la integridad territorial y cooperación sin subordinación", dijo la SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Agregó que “nuestro país cuenta con una Estrategia Nacional de Seguridad para construir la paz con justicia, a partir de la atención a las causas estructurales que propician la violencia y avanzar en que haya cero impunidad”.

Reiteró la Cancillería que México seguirá trabajando de manera coordinada con Estados Unidos, en particular en el combate al tráfico ilícito de drogas y de armas, lo cual es fundamental para disminuir la violencia.

“La colaboración y el diálogo binacional, en un marco de respeto a las leyes de cada país, es la mejor herramienta para alcanzar el propósito de proteger a nuestras comunidades.

“Desde hace meses, trabajamos en un acuerdo de seguridad sobre esos principios: colaboración y respeto a la soberanía”, dijo.