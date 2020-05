México. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, recibió ayer un cargamento de 2,000 ventiladores procedentes de Estados Unidos para el programa de combate a la pandemia de coronavirus.

“Es un vuelo muy significativo”, aseguró Ebrard al recibir en el aeropuerto de la Ciudad de México, el avión el cargamento con los insumos médicos enviados desde la ciudad estadounidense de Chicago, Illinois.

Ebrard subrayó que los ventiladores o respiradores permitirán ayudar a los pacientes que están en cuidados intensivos a causa del COVID-19, pandemia que en México ha dejado hasta el día de hoy 43,595 casos confirmados y 4,477 decesos.

“Es un gran tesoro, es muy difícil conseguir 2,000 ventiladores en el mundo”, señaló el canciller mexicano sobre estos insumos que, aseguró, fueron fabricados en Estados Unidos pero diseñados por una empresa que tiene su matriz en Holanda y con plantas en México.

El funcionario mexicano celebró como muy significativo que el material de apoyo haya llegado esta noche al país y garantizó que las autoridades sanitarias le darán el uso adecuado y que serán distribuidos en todo el país.

Ebrard expresó su agradecimiento a las personas que hicieron posible la llegada del material, especialmente a la Fundación Mexicana de la Salud (Funsalud) que preside Héctor Valle.

El director de la Fundación destacó que la llegada de estos insumos médicos ha sido resultado de un trabajo conjunto entre el gobierno mexicano, la cancillería mexicana y el sector privado del país.

"Todos hemos trabajado de manera conjunta para resolver el problema del COVID-19 en México", comentó Valle.

México cerró en abril y mayo las actividades económicas no esenciales y exhortó a la población a quedarse en casa, aunque la cuarentena no ha sido obligatoria para no afectar a los millones de personas que viven del comercio informal.

México reabrirá el 18 de mayo la industria automotriz, la minería y la construcción, y el 1 de junio comenzará un plan de reapertura de actividades sociales y económicos de acuerdo a la situación sanitaria en cada estado de país.