Moscú. Siete personas que viajaban en un microbús turístico que se hundió bajo el hielo al intentar cruzar el lago Baikal, el más profundo de la Tierra, han fallecido, confirmaron este viernes las autoridades.

“Los rescatadores inspeccionaron el terreno con una cámara submarina. Encontraron siete cuerpos. Está planeado que los buzos también participen en estas labores”, informó el Ministerio para Situaciones de Emergencia de la región siberiana de Irkutsk.

La profundidad del lago en esa zona es de 18 metros y la camioneta “cayó en una grieta de hielo de tres metros de ancho”.

El gobernador de Irkutsk, Ígor Kobzev, explicó que entre los fallecidos figura el conductor del automóvil y un adolescente de 14 años que viajaba con sus padres y otro familiar. Uno de los turistas se salvó y está siendo interrogado por las autoridades.

Las autoridades han identificado por el momento sólo al conductor ruso y a cuatro turistas de origen chino.

En un primer momento se informó de que en el microbús viajaban nueve personas, por lo que se desconoce la suerte del octavo pasajero, dado por muerto, según datos preliminares.

La Asociación de Turoperadores de Rusia aseguró que los turistas chinos tramitaron el viaje directamente con el conductor, residente en la zona, quien no consensuó el itinerario con los equipos de salvamento.

Mientras las autoridades se han puesto en contacto con el Ministerio de Exteriores chino, el Comité de Instrucción de Rusia ha incoado un caso penal.

El gobernador insistió en que está “categóricamente prohibido” cruzar el lago en coche -sí se puede en embarcación neumática-, aunque los turistas desoyeron la advertencia e intentaron llegar en camioneta a la popular isla de Oljón.

“No sólo es que esté prohibido acceder al hielo del Baikal, sino que supone un peligro mortal”, dijo.

Además, es sabido que en medio del crudo invierno siberiano no son pocos los vecinos de la zona que también lo hacen para ahorrar tiempo a la hora de desplazarse de Irkutsk a la vecina Buriatia.

El lago es uno de los destinos turísticos más populares de este país, ya que atrae a visitantes tanto cuando está completamente helado -se puede andar sobre el hielo de enero a marzo- como en verano, cuando se puede navegar en sus aguas.

El Baikal es el lago de agua dulce más grande del mundo y contiene alrededor del 20 % del agua dulce en la superficie del planeta, con un ecosistema único en el propio lago, hábitat de numerosas especies autóctonas.