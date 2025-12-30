Tres personas perdieron la vida el pasado lunes, 29 de diciembre, tras quedar atrapadas en una avalancha mientras practicaban esquí en los montes Pirineos, en España.

Una cuarta persona fue rescatada con síntomas de hipotermia leve.

El desprendimiento de nieve se registró en el sector del pico Tablato, en el municipio de Panticosa, provincia de Huesca (noreste del país), en un área donde se practica esquí de fondo.

Según fuentes del Gobierno regional de Aragón, la avalancha sorprendió a un grupo de seis esquiadores procedentes del País Vasco, en el norte de España.

En un primer momento, las autoridades reportaron dos personas fallecidas y una desaparecida; sin embargo, horas después, los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil localizaron y recuperaron el cuerpo sin vida del esquiador que permanecía desaparecido.

En la zona continúan las labores de búsqueda y aseguramiento, en las que participan especialistas en rescate de montaña con el apoyo de dos helicópteros.

Una de las víctimas fatales era un ‘influencer’

Una de las víctimas fue identificada como Jorge García-Dihinx, un reconocido ‘influencer’ que contaba con más de 400,000 seguidores en Instagram, red social en la que compartía videos sobre nutrición, salud e información médica, además de su pasión por la montaña.

El hombre, de 55 años, se desempeñaba como médico pediatra y era un amante del esquí. Según el medio español El País, García-Dihinx era una figura conocida en el mundo de la montaña tras crear el portal web ‘La Meteo que viene’.

En este sitio compartía datos e información útil para otros aficionados a este deporte, que también cobró la vida de su esposa, Natalia Román.

Días antes de perder la vida, el creador de contenido compartió un video en el que explicaba por qué personas como él encontraban miles de razones para “aceptar los riesgos” de escalar y esquiar en la montaña.

“La respuesta no es el peligro”, comenzó diciendo, dejando claro que el atractivo estaba en la experiencia y la pasión por la naturaleza.

¿Quién era Natalia Román?

Natalia Román, de 36 años, residía en Suiza y era reconocida por participar en actividades de alto rendimiento, especialmente en pruebas de larga distancia en montaña.

La pasión que compartía con su pareja la llevó a obtener importantes reconocimientos, como el Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets, una competencia de alta montaña que se disputa cada año en el Pirineo aragonés, específicamente en la zona del Parque Natural Posets-Maladeta, en la provincia de Huesca (España).

Debido a su amplia experiencia, la mujer también generaba contenido para sus redes sociales relacionado con el esquí y la montaña.