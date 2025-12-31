Nueva Delhi. La muerte de un joven de 24 años, asesinado a puñaladas por una turba que se burló de sus rasgos asiáticos y lo llamó “chino”, ha desatado una crisis política en la India y puesto presión sobre las autoridades, que enfrentan acusaciones de negligencia por su gestión del crimen.

La víctima, Angel Chakma, originario del estado nororiental de Tripura, falleció el pasado 25 de diciembre en la ciudad de Dehradun (norte) a consecuencia de las heridas sufridas en un ataque ocurrido dos semanas antes.

La disputa: “No somos chinos”

Según los informes policiales, la agresión tuvo lugar el 9 de diciembre en el mercado industrial de Selakui. Chakma y su hermano fueron interceptados por un grupo de hombres que comenzó a hostigarlos con insultos como “Momo” (una comida tibetana), “Chinki” (ojos rasgados) y “Chino”.

La investigación señala que el detonante de la violencia física fue la respuesta de la víctima ante los insultos racistas. “No somos chinos, somos indios”, respondió Chakma, una frase que se ha convertido esta semana en el lema de las protestas estudiantiles.

Pradyot Manikya, líder del partido indígena Tipra Motha y jefe de la casa real de Tripura, denunció en declaraciones a EFE la discriminación sistémica que revela este crimen.

“No es la primera vez que ocurre algo así. Las personas del noreste de la India llevan años sufriendo agresiones y discriminación”, afirmó a EFE el líder político, quien subrayó la gravedad del sentimiento de alienación que sufren estas comunidades.

Extranjeros en su propio país

Los habitantes de las “Siete Hermanas”, como se conoce a los estados del noreste fronterizos con el Himalaya (entre ellos Tripura), pertenecen mayoritariamente a etnias de origen tibetano-birmano.

Su apariencia física, similar a la de las poblaciones del sudeste asiático, los distingue de la mayoría étnica del subcontinente y los convierte a menudo en objeto de discriminación por parte de compatriotas que los perciben erróneamente como inmigrantes.

En el contexto actual, marcado por las tensiones militares entre Nueva Delhi y Pekín, ser confundido con un “chino” ha pasado de ser un insulto xenófobo a una etiqueta de “enemigo interno”.

Negligencia policial

Manikya también criticó la respuesta inicial de las fuerzas de seguridad. “La policía tardó tres días en registrar la denuncia, lo cual me resulta impactante”, aseguró.

El retraso de 72 horas en el registro de la denuncia permitió que el presunto autor material de las puñaladas, identificado como Yagya Awasthi, huyera hacia el vecino Nepal, y provocara la sensación de inacción en la región.

Hasta el momento hay cinco detenidos, pero la policía ha rehusado aplicar los cargos por crimen de odio previstos en el nuevo código penal indio. Las autoridades argumentan que, dado que uno de los detenidos también procede del noreste del país —aunque de una etnia distinta—, el racismo no puede ser el móvil.

Según datos de la Asociación para la Protección de los Derechos Civiles (APCR), entre 2024 y 2025 se registraron casi mil incidentes de odio en el país, evidenciando una tendencia al alza en la justicia por mano propia contra las minorías.

Las protestas por la muerte de Anjel Chakma se han extendido por distintas ciudades de la India durante esta semana, generando reacciones de políticos y activistas que han condenado el ataque y reclamado medidas para proteger a las personas del noreste del país.