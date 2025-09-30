El Consejo de Seguridad de la ONU vota en la tarde de este martes la transformación de la misión actual de seguridad en Haití en una misión distinta que se llamará “Fuerza de eliminación de pandillas” (GSF, siglas en inglés), que responde a un proyecto de Estados Unidos.

En caso de ser aprobada la resolución, la nueva GSF contará con hasta un máximo de 5,500 agentes militares o policiales, asistidos por 50 civiles, y tendrá un mandato inicial de 12 meses, según el texto de la resolución al que tuvo acceso EFE.

Las funciones de la nueva misión, que podrá llevarlas a cabo de forma “independiente” o “en cooperación” con las fuerzas haitianas, incluirán “operaciones para neutralizar, aislar o disuadir pandillas que siguen amenazando a la población civil haitiana”.

La idea de “neutralizar” a los pandilleros ha suscitado alguna incomodidad ante otros miembros del Consejo, que han exigido que se incluya la mención de que la actividad del GSF debe llevarse a cabo “con adherencia estricta a la legalidad internacional, incluyendo las leyes sobre derechos humanos”, teniendo presente además que una buena parte de los pandilleros son menores de edad.

Sin embargo, esta nueva misión contiene un gran interrogante, y es que no está garantizada su financiación: de hecho, la resolución especifica que “el costo de personal será aportado por contribuciones voluntarias” de los estados que quieran participar.

Tampoco está claro qué países podrían enviar agentes a esta nueva misión, aunque se sabe que Estados Unidos no piensa hacerlo y que está presionando a Canadá para que lo haga y para que eventualmente encabece la misión, según fuentes diplomáticas.

La misión actual encabezada por Kenia y considerada como de apoyo a la policía haitiana apenas ha logrado sumar mil miembros -mayormente kenianos y algunos de ellos de estados caribeños-, ha tenido problemas de financiación crónicos y no ha logrado reducir un ápice la presencia y el poder de las bandas armadas en el territorio haitiano.