El Cairo. El llamado del presidente estadounidense Donald Trump a China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros para que envíen buques de guerra para mantener el estrecho de Ormuz “abierto y seguro” no obtuvo compromisos el domingo, mientras los precios del petróleo siguen subiendo debido a la guerra con Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo a CBS que Teherán ha sido “abordado por varios países” que buscan un paso seguro para sus buques, “y esto es decisión de nuestro ejército”. Comentó que se le permitió el paso a un grupo de buques de “diferentes países”, sin dar detalles.

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Irán ha dicho que el estrecho, por el que normalmente navega una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo, está abierto para todos excepto Estados Unidos y sus aliados.

“No vemos ningún motivo por el que debamos hablar con los estadounidenses” sobre encontrar una manera de poner fin a la guerra, añadió Araghchi, señalando que Israel y Estados Unidos iniciaron los combates con ataques coordinados el 28 de febrero mientras Estados Unidos e Irán estaban en conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní. Al respecto, Araghchi dijo que Teherán no tenía “ningún plan de recuperar” el uranio enriquecido que está bajo escombros luego de los ataques de Estados Unidos e Israel el año pasado.

Países cautelosos ante el llamado de Trump

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo a NBC que ha estado “en conversaciones” con algunos de los países que mencionó Trump, y destacó que anticipa que China “sea un socio constructivo” en la reapertura del estrecho.

Pero ninguno de estos países hizo alguna promesa.

Reino Unido señaló que el primer ministro Keir Starmer sostuvo una conversación con Trump el domingo sobre la importancia de reabrir el estrecho “para poner fin a la interrupción del transporte marítimo global”, y también discutió el tema con el primer ministro de Canadá.

Un portavoz de la embajada de China en Estados Unidos, Liu Pengyu, dijo que “todas las partes tienen la responsabilidad de garantizar un suministro estable de energía” y que China “fortalecerá la comunicación con las partes pertinentes” para desescalar.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur dijo que “tomó nota” del llamado de Trump y “coordinará estrechamente y revisará cuidadosamente” la situación con Estados Unidos.

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Existen muchas expectativas de que Trump haga una solicitud formal a Japón cuando la primera ministra Sanae Takaichi visite el jueves la Casa Blanca.

Francia dijo anteriormente que está trabajando con otros países —el presidente Emmanuel Macron mencionó socios en Europa, India y Asia— en una posible misión internacional para escoltar barcos a través del estrecho, pero ha subrayado que debe ser cuando “las circunstancias lo permitan”, cuando los combates hayan disminuido.

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, cuyo país no fue mencionado en el llamado de Trump, dijo a la televisora ARD: “¿Pronto seremos una parte activa de este conflicto? No”.

Mientras tanto, las reservas de emergencia de petróleo “pronto comenzarán a fluir hacia los mercados globales”, dijo el domingo la Organización Internacional de Energía (OIEA), describiendo la acción colectiva para bajar los precios como “la mayor de la historia”.

La OIEA actualizó el anuncio de la semana pasada de 400 millones de barriles a casi 412 millones. Los países miembros asiáticos planean liberar reservas “de inmediato”, y las reservas de Europa y del Continente Americano se liberarán “a partir de finales de marzo”.

Se reportan más ataques con misiles y drones

Los estados árabes del Golfo, incluidos Arabia Saudí, Kuwait y Bahrein, reportaron nuevos ataques con misiles y drones un día después de que Irán instó a evacuar tres importantes puertos en Emiratos Árabes Unidos, la primera vez que ha amenazado activos no estadounidenses de un país vecino.

Teherán acusó a Estados Unidos de lanzar los ataques del viernes contra la isla de Kharg, donde se encuentra la principal terminal petrolera de Irán, desde EAU, sin aportar pruebas. Ha amenazado con atacar “infraestructura petrolera, económica y energética” vinculadas a Estados Unidos en caso de ataques directos sobre su infraestructura petrolera.

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El Comando Central de Estados Unidos indicó que no tenía respuesta a la afirmación de Irán, y un asesor diplomático del presidente emiratí, Anwar Gargash, la rechazó. Los países del Golfo que albergan bases estadounidenses se han negado a permitir que su territorio o espacio aéreo sean utilizados para operaciones militares contra Irán.

Irán ha disparado cientos de misiles y drones contra vecinos del Golfo durante la guerra, causando daños significativos y sacudiendo las economías incluso cuando la mayoría son interceptados. Teherán dice que apunta a activos de Estados Unidos, incluso cuando se reportaron ataques en sitios civiles como aeropuertos y campos petroleros.

El costo de la guerra aumenta en toda la región

Los ataques iraníes han matado a por lo menos una docena de civiles en países del Golfo, la mayoría trabajadores migrantes.

En Irán, el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que más de 1.300 personas han muerto. El Ministerio de Salud dice que 223 mujeres y 202 niños están entre los muertos, según Mizan, la agencia oficial de noticias del poder judicial iraní.

El gobierno de Irán mostró el domingo a periodistas edificios dañados por ataques en Teherán el viernes. Una comisaría fue alcanzada y los edificios circundantes resultaron dañados. Algunos apartamentos se quedaron sin paredes exteriores.

“Dios tuvo misericordia de todos nosotros”, dijo Elham Movagghari, una residente. Otros iraníes están abandonando el país.

En Israel, 12 personas han muerto por fuego de misiles iraníes y más han resultado heridas, incluidas tres el domingo. Al menos 13 militares de Estados Unidos también han muerto, seis de ellos en un accidente de avión en Irak la semana pasada.

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Al menos 820 personas han muerto en Líbano, según su Ministerio de Salud, desde que Hezbollah atacó a Israel, que respondió con ataques y envió tropas adicionales al sur de Líbano. En solo 10 días, más de 800,000 personas —casi uno de cada siete residentes de Líbano— han sido desplazadas.

Más misiles iraníes alcanzan Israel

Israel dijo que continúa atacando a Irán. Irán disparó misiles hacia Israel.

Varios impactos alcanzaron el centro de Israel y el área de Tel Aviv, donde causaron daños en 23 lugares y provocaron un pequeño incendio. Magen David Adom, el servicio de rescate de Israel, difundió un video que muestra un gran cráter en una calle y daños por metralla en un edificio de apartamentos.

El ejército de Israel dice que Irán ha lanzado bombas de racimo que pueden evadir algunas defensas antiaéreas y dispersar municiones más pequeñas en varias ubicaciones.