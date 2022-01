En la primera audiencia general del año, el papa Francisco volvió a advertir sobre el “invierno demográfico” que acecha en muchas partes del mundo y lamentó el hecho de que hay parejas que, en lugar de hijos, tienen perros y gatos.

“La gente no quiere tener hijos, o solamente uno y nada más. Y muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos… Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos. Sí, hace reír, lo entiendo, pero es la realidad”, dijo, al hacer una reflexión sobre la paternidad y la maternidad, en una catequesis sobre el rol de san José como “padre putativo de Jesús”.

El Papa, durante su primera audiencia del año El Papa advirtió que “renegar de la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita humanidad”.

“Y así la civilización se vuelve más vieja y sin humanidad, porque se pierde la riqueza de la paternidad y de la maternidad. Y sufre la Patria, que no tiene hijos y ―como decía uno de manera un poco humorística― y ahora que no hay hijos, ¿quién pagará los impuestos para mi pensión? ¿Quién se hará cargo de mí?;: reía, pero es la verdad”, siguió.

“Yo le pido a san José la gracia de despertar las conciencias y pensar en esto: en tener hijos. La paternidad y la maternidad son la plenitud de la vida de una persona “, destacó.

“Piensen en esto”, exhortó, ante una multitud de fieles de todo el mundo que lo escuchaba en el Aula Pablo VI.

El papa, que dejó en claro su preocupación por una civilización “un poco huérfana” y egoísta, también habló de quienes no pueden tener hijos y que adoptan, algo que definió una “actitud muy generosa y hermosa”.

“José nos muestra que este tipo de vínculo no es secundario, no es una alternativa”, recordó.

“Este tipo de elección está entre las formas más altas de amor y de paternidad y maternidad. ¡Cuántos niños en el mundo esperan que alguien cuide de ellos! Y cuántos cónyuges desean ser padres y madres y no lo consiguen por motivos biológicos; o, incluso teniendo ya hijos, quieren compartir el afecto familiar con quien no lo tiene. No hay que tener miedo de elegir la vía de la adopción, de asumir el riesgo; de la acogida “, agregó.

En este sentido, hizo un llamado a las autoridades para que sea más simple el trámite de la adopción, que suele ser muy complicado en muchas partes del mundo.

“Deseo que las instituciones estén siempre listas para ayudar en este sentido de la adopción, vigilando con seriedad, pero también simplificando el procedimiento necesario para que se pueda cumplir el sueño de tantos pequeños que necesitan una familia, y de tantos esposos que desean donarse en el amor”, afirmó.

“Hace tiempo escuché el testimonio de una persona, un doctor ―importante su labor― no tenía hijos y con su mujer decidieron adoptar uno. Y cuando llegó el momento, les ofrecieron uno y les dijeron: Pero no sabemos cómo irá la salud de este. Tal vez puede tener alguna enfermedad. Y él, que lo había visto, dijo: Si usted me hubiera preguntado esto antes de entrar, tal vez le hubiera dicho que no. Pero lo he visto: me lo llevo. Este es el deseo de ser padre, de ser madre, también con la adopción “, indicó.

Y exhortó a no temer esta alternativa.