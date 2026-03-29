El Papa León XIV rechazó el domingo las afirmaciones de que Dios justifica la guerra y rezó especialmente por los cristianos de Oriente Medio durante la misa del Domingo de Ramos ante decenas de miles de personas en la Plaza de San Pedro.

Con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán entrando en su segundo mes y la actual campaña de Rusia en Ucrania, León dedicó su homilía del Domingo de Ramos a insistir en que Dios es el “rey de la paz” que rechaza la violencia y consuela a los oprimidos.

“Hermanos y hermanas, éste es nuestro Dios: Jesús, Rey de la Paz, que rechaza la guerra, a quien nadie puede utilizar para justificar la guerra”, dijo León. “Él no escucha las oraciones de los que hacen la guerra, sino que las rechaza”.

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Los líderes de todos los bandos de la guerra de Irán han utilizado la religión para justificar sus acciones. Funcionarios estadounidenses, especialmente el Secretario de Defensa Pete Hegseth, han invocado su fe cristiana para presentar la guerra como una nación cristiana que intenta vencer a sus enemigos con su poderío militar.

También la Iglesia Ortodoxa rusa ha justificado la invasión rusa de Ucrania como una “guerra santa” contra un mundo occidental que considera que ha caído en el mal.

El Domingo de Ramos marca la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en el tiempo previo a su crucifixión, que los cristianos observan el Viernes Santo, y su resurrección el Domingo de Resurrección.

En una bendición especial al final de la misa, León dijo que rezaba especialmente por los cristianos de Oriente Medio, que están “sufriendo las consecuencias de un conflicto atroz. En muchos casos, no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos”.

El domingo, el Patriarcado Latino declaró que la policía de Jerusalén impidió a la cúpula de la Iglesia católica entrar en la iglesia del Santo Sepulcro. Fue la primera vez en siglos que se impidió a los líderes de la Iglesia celebrar el Domingo de Ramos en el lugar donde los cristianos creen que Jesús fue crucificado, dijo el Patriarcado.

León dijo que durante la Semana Santa, los cristianos no pueden olvidar cuántas personas en todo el mundo sufren como Cristo. “Sus pruebas apelan a la conciencia de todos. Elevemos nuestras oraciones al Príncipe de la Paz para que sostenga a las personas heridas por la guerra y abra caminos concretos de reconciliación y paz”, dijo Leo.

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Recuerda al Papa Francisco

Cuando comenzó la Semana Santa del año pasado, el Papa Francisco seguía recuperándose en el Vaticano tras cinco semanas de hospitalización por una doble neumonía. Había delegado en otras las celebraciones litúrgicas, pero el Domingo de Resurrección se reunió para saludar a los fieles desde la logia de la Plaza de San Pedro. Lo más conmovedor fue su última vuelta en papamóvil alrededor de la plaza.

Francisco falleció a la mañana siguiente, Lunes de Pascua, tras sufrir un derrame cerebral. Su enfermero, Massimiliano Strappetti, declaró más tarde a Vatican Media que Francisco le había dicho: “Gracias por traerme de vuelta a la plaza” para el saludo final.

León presidirá las citas litúrgicas de esta semana y retoma la tradición con la ceremonia del lavatorio de pies del Jueves Santo, que conmemora la Última Cena de Jesús con sus discípulos.

Durante sus 12 años de pontificado, Francisco celebró el ritual del Jueves Santo viajando a las cárceles y centros de refugiados de la zona de Roma para lavar los pies a las personas más marginadas de la sociedad. Su objetivo era transmitir el mensaje de servicio y humildad del ritual, y con frecuencia reflexionaba durante sus homilías del Jueves Santo: “¿Por qué ellos y no yo?”.

El gesto de Francisco ha sido elogiado como prueba tangible de su convicción de que la Iglesia debe ir a las periferias para encontrar a los más necesitados del amor y la misericordia de Dios. Pero algunos críticos se erizaron ante las salidas anuales, especialmente porque Francisco también lavaría los pies a musulmanes y personas de otras religiones.

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Recupera tradición

León, el primer Papa de la historia nacido en Estados Unidos, va a devolver la tradición del lavatorio de pies del Jueves Santo a la basílica de San Juan de Letrán, donde los Papas lo han realizado durante décadas. El Vaticano aún no ha comunicado quién participará, aunque los Papas Benedicto XVI y Juan Pablo II lavaron normalmente los pies a 12 sacerdotes.

El viernes, León presidirá la procesión del Viernes Santo en el Coliseo de Roma, en conmemoración de la pasión y crucifixión de Cristo. El sábado se celebra la Vigilia Pascual, en la que Leo bautizará a nuevos católicos, y unas horas más tarde el Domingo de Resurrección, en el que los cristianos conmemoran la resurrección de Jesús.

León celebrará la misa del Domingo de Resurrección en la plaza de San Pedro y, a continuación, pronunciará su bendición pascual desde la logia de la basílica.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.