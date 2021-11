Hace algunos días, se volvió tendencia en redes sociales la historia de Ayse y Darrin, una pareja que se casó recientemente tras varios meses de relación a distancia. El caso de estos jóvenes no tendría nada de extraño, si no fuera porque nunca se han visto en persona.

Ayse tiene 26 años y vive en Liverpool, Inglaterra, mientras que Darrin, de 24, reside en Estados Unidos. Ambos comenzaron a conversar en 2020, en plena pandemia de covid-19, luego de conocerse en un grupo de Facebook dedicado a emparejar personas alrededor del mundo.

Según Ayse expresó, su relación se fortaleció mediante las videollamadas que realizaban durante las semanas, en medio de las extensas cuarentenas. “Es lo más cerca que podemos estar y puede sonar extraño, pero es un gran consuelo”, dijo la joven en conversación con el medio The Sun.

La pedida de mano

Luego de ocho meses, oficializaron su noviazgo. Poco tiempo después, Darrin sorprendió a Ayse con una videollamada sorpresa en la que le propuso convertirse en su esposa.

“Cuando respondió a la llamada parecía muy nervioso, lo cual no era propio de él, pero pronto entendí por qué cuando se arrodilló y me pidió que me casara con él”, contó la chica. “Él habló con mi padre de antemano para pedirle permiso, lo que me pareció muy dulce”.

De momento, Darrin espera poder viajar hasta Inglaterra dentro de dos meses, para iniciar su nueva vida de casado junto a Ayse.

“No creo que nadie esperaba esto cuando comenzamos a hablar el año pasado. Pero estamos casados y todo es completamente legal y oficial. Todavía no puedo creerlo”, concluyó la joven.

¿Conocer personas por internet es peligroso?

El Internet es una gran herramienta que permite conocer a muchas personas mediante las diferentes páginas, plataformas o redes sociales a disposición de los usuarios, pero pese a ser de gran utilidad, también puede ser peligroso ya que las personas pueden ser victimas de estafas, la pérdida de su privacidad, problemas económicos, entre otros, reporta el diario mexicano El Debate.