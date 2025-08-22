A inicios del mes de agosto de 2025, los habitantes de Ashcroft, un pueblo de la Columbia Británica, ubicado en Canadá, reportaron cortes de luz en la zona y un incendio al sur de la localidad.

De acuerdo con el informe del Departamento de Bomberos local, cuando llegaron al lugar del incidente se percataron de que el fuego había sido provocado por un pez, el cual cayó sobre una línea eléctrica cercana.

Según la investigación realizada por los uniformados, a pocos metros de la red, sobre la hierba seca quemada, se encontraba el pequeño cuerpo del animal completamente calcinado.

Con base en los hallazgos, los profesionales determinaron que el pez fue capturado minutos antes por un águila, ya que el río más cercano a la comunidad canadiense está a tan solo tres kilómetros de distancia.

Además, descubrieron que, luego de ser sacado del agua por el ave, el animal fue soltado sobre la red eléctrica por accidente, lo que rápidamente provocó algunas chispas que poco a poco se propagaron por la hierba seca.

En sus redes sociales, el equipo de bomberos reveló que el cuerpo del pez no llegó al lugar de forma natural, por el contrario, afirmaron que su liberación pudo estar relacionada con un estado de agotamiento del águila, el tamaño de la presa o las altas temperaturas.

El Departamento de Bomberos tiene otra teoría

A través de las plataformas digitales, los uniformados difundieron algunas fotografías del lugar. En ellas se puede observar que el suelo del terreno quedó completamente negro y sin ningún rastro de color verde.

Sin embargo, ante el inusual hecho, los profesionales aseguraron de forma irónica que otra sospecha que tenían es que el águila estaba “cansada del pescado crudo y quería probarlo cocido”.

Dentro del divertido mensaje, los bomberos agregaron: “Verificamos que el principal sospechoso no sufrió lesiones”, haciendo referencia al ave que habría ocasionado el incendio por accidente tras perder su presa.

Como consecuencia de la situación las personas que viven en Ashcroft, tuvieron que permanecer sin suministro eléctrico mientras las autoridades controlaban el fuego, pero el servicio fue restablecido poco después.