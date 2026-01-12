El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, informó este lunes de que el pasado viernes trasladó a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la “necesidad de seguir liberando presos políticos” y reconoció la labor que realiza el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero con ese objetivo.

En una rueda de prensa junto al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, Sánchez recordó también que conversó con el líder opositor venezolano, Edmundo González, refugiado en España, y destacó la conversación del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

“Nos hemos mostrado dispuestos a trabajar conjuntamente con ellos, también con la presidenta temporal de Venezuela y con la oposición venezolana, para abrir el paso a una transición que tiene que ser pacífica” y que debe dirigir al país a unas “elecciones libres, transparentes y limpias”, subrayó.

También reconoció el trabajo de Zapatero para la liberación de presos políticos, convencido de que “su buen hacer” y su labor, reconocida por las autoridades venezolanas, están haciendo posibles las excarcelaciones que comenzaron el viernes.

El Gobierno venezolano ha anunciado más de 100 excarcelaciones, sin publicar una lista con nombres. La oposición mayoritaria ha hablado de 24 liberaciones, mientras que la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) señala que tiene confirmadas 53.

Los familiares de los presos políticos en Venezuela siguen a la espera de nuevas puestas en libertad, una semana después de que jurara el cargo Rodríguez, mientras continúa la expectación respecto a los próximos pasos en la relación entre Caracas y Washington.