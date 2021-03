El príncipe Enrique de Gran Bretaña ha escrito el prólogo de un libro dirigido a los hijos que personas que murieron en la primera línea de fuego contra la pandemia de COVID-19 y en el cual habla del dolor que le provocó la muerte de su madre, la princesa Diana, cuando era niño.

Perder a su madre cuando tenía 12 años dejó “un enorme hueco en mi interior”, dice en uno de los extractos del libro reproducidos en el diario londinense Times. Diana murió en un accidente de tráfico en París en agosto de 1997.

“Hospital by the Hill’', de Chris Connaughton, es la historia de un joven cuya madre trabajaba en un hospital y murió durante la pandemia. Se entrega a niños que han sufrido una pérdida similar.

“Aunque lamento no poder abrazarlos, espero que esta historia los reconforte al saber que no están solos”, escribió Enrique en el prólogo. “Cuando yo era chico perdí a mi mamá. En esa época no quería creerlo ni aceptarlo y dejó un enorme hueco en mi interior. Sé lo que sienten y quiero asegurarles que con el tiempo ese hueco se llenará de mucho amor y apoyo”.

En varias ocasiones Enrique ha reflexionado sobre el dolor que le provocó la muerte repentina de su madre. La conciencia sobre la salud mental es una parte crucial de su obra de beneficencia.

“Todos enfrentamos la pérdida de distinta manera, pero cuando un padre se va al cielo, me dijeron que su espíritu, su amor y su recuerdo no se van”, escribió Enrique. “Siempre están con uno y puedes aferrarte a ellos para siempre. Considero que es verdad”.