Rusia probó un nuevo misil de crucero propulsado y con capacidad nuclear, diseñado para confundir las defensas existentes, y se acercó más a desplegarlo en sus fuerzas, afirmó el presidente, Vladímir Putin, en declaraciones divulgadas el domingo.

Un video publicado por el Kremlin mostraba a Putin, vestido con uniforme de camuflaje, reuniéndose con altos mandos militares rusos. Las imágenes mostraban al general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, informando al líder ruso que el Burevestnik recorrió 14,000 kilómetros (8,700 millas) en una prueba clave el martes.

Gerasimov dijo que el Burevestnik, el nombre en ruso del ave marina conocida como paíño de Wilson, estuvo 15 horas en el aire, y añadió que “eso no es el límite”.

PUBLICIDAD

“Necesitamos determinar los posibles usos y comenzar a preparar la infraestructura para desplegar estas armas en nuestras fuerzas armadas”, le dijo Putin a Gerasimov en el video, en el que le ordenó que trabajara en las pruebas finales del misil. Putin también afirmó que el proyectil era invulnerable a las defensas de misiles actuales y futuras, debido a su alcance casi ilimitado y trayectoria de vuelo impredecible.

Putin dirigió el miércoles ejercicios de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia que incluyeron pruebas de lanzamiento de misiles. El ejercicio se realizó tras el aplazamiento de su cumbre planificada sobre Ucrania con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Kremlin dijo que las maniobras involucraron todas las partes de la tríada nuclear de Moscú, incluidos misiles balísticos intercontinentales que se lanzaron desde instalaciones de lanzamiento en el noroeste de Rusia y un submarino en el mar de Barents. Los ejercicios también involucraron bombarderos estratégicos Tu-95 disparando misiles de crucero de largo alcance.

El ejercicio puso a prueba las habilidades de las estructuras de mando militar, dijo el Kremlin en un comunicado el miércoles.