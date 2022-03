( The Associated Press )

El número de personas que han huido de Ucrania desde la invasión rusa ha superado los 4 millones, informó el miércoles Naciones Unidas, mientras continúa la ofensiva en lugares donde Moscú había prometido reducir sus operaciones militares.

“No sé si podemos seguir confiando en los rusos”, afirmó el refugiado Nikolay Nazarov, de 23 años, mientras cruzaba la frontera de Ucrania con Polonia acompañado de su padre, que iba en silla de ruedas.

A pesar de que Rusia anunció el martes que sus fuerzas aliviarían su asalto cerca de la capital de Ucrania, Kiev, y otros lugares, Nazarov dijo esperar una “escalada mayor” en el este del país, incluyendo la ciudad de la que huyeron él y su padre.

“No podemos volver a Járkiv”, agregó. “Tenemos miedo de una nueva etapa de guerra en el este de Ucrania”.

Nazarov, al igual que otros refugiados entrevistados por The Associated Press, coincidió con la opinión del presidente ucraniano. En su discurso por la noche del martes, Volodymyr Zelenskyy dijo que dado lo que estaba sucediendo en el frente, no había razón para creerle a Rusia sobre la reducción de la actividad militar cerca de Kiev y en Chernihiv, una ciudad del norte actualmente sitiada.

“Podemos llamar positivas a las señales que escuchamos en las negociaciones”, declaró Zelenskyy en su discurso al pueblo ucraniano. “Pero esas señales no silencian las explosiones de los proyectiles rusos”.

La ACNUR, la agencia de refugiados de Naciones Unidas, dijo el miércoles que más de 4 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, que detonó la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La cifra supera los peores pronósticos hechos al comienzo de la guerra.

“Es un hito trágico”, lamentó Alex Mundt, coordinador sénior para el manejo de emergencias de ACNUR en Polonia. “Significa que en menos de un mes o en apenas un mes, 4 millones de personas han sido desarraigadas de sus hogares, de sus familias, de sus comunidades, en lo que es el éxodo de refugiados más rápido de la historia reciente”.

La ACNUR, que publicó los datos en su página web, precisó que más de 2,3 millones refugiados ucranianos han llegado a Polonia. De ellos, muchos han seguido su camino hacia otros países o han regresado a Ucrania, ya sea para ayudar en la defensa contra los rusos o para cuidar a familiares.

Más de 608,000 personas han cruzado la frontera con Rumania, más de 387,000 fueron a Moldavia y aproximadamente 364,000 llegaron a Hungría en las últimas cinco semanas, según los conteos proporcionados por los gobiernos, dijo la ACNUR.