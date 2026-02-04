Londres. El gobierno británico acordó el miércoles publicar documentos que arrojan luz sobre la decisión de nombrar a Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, a pesar de su amistad con Jeffrey Epstein.

El primer ministro Keir Starmer enfrentó la ira de los legisladores de la oposición y de los parlamentarios de su propio Partido Laborista, después de reconocer que sabía en el momento del nombramiento en 2024 sobre la amistad de Mandelson con el delincuente sexual convicto.

Starmer aseveró que desconocía la profundidad de la relación y que Mandelson había “mentido repetidamente” sobre sus vínculos con Epstein.

Un conjunto de documentos sobre Epstein publicado la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acabado con la larga carrera política de Mandelson, y ha dejado a Starmer enfrentando preguntas sobre su juicio al nombrarlo al puesto de embajador más importante del país.

PUBLICIDAD

Starmer despidió a Mandelson, de 72 años, en septiembre después de que se publicaron correos electrónicos que mostraban que mantuvo su amistad con Epstein tras la condena en Estados Unidos del difunto financiero en 2008 por delitos sexuales que involucraban a una menor. Epstein murió por suicidio estando en la cárcel en 2019, mientras esperaba juicio por estar acusado de abusar sexualmente de decenas de niñas.

En una sesión de preguntas y respuestas en la Cámara de los Comunes dominada por las revelaciones sobre Epstein, Starmer declaró que Mandelson había “mentido repetidamente a mi equipo cuando se le preguntó sobre su relación con Epstein antes y durante su mandato como embajador”.

“Mandelson traicionó a nuestro país, nuestro Parlamento y mi partido”, expresó Starmer. “Lamento haberlo nombrado. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, él nunca habría estado cerca del gobierno”.

El opositor Partido Conservador indicó que esa explicación no era suficiente y pidió una votación en el Parlamento para solicitar la publicación de correos electrónicos y otros documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson.

Starmer afirmó que “todo el material” será publicado excepto los documentos que comprometan la seguridad nacional británica, las relaciones internacionales o la investigación policial sobre las actividades de Mandelson.

Los legisladores de la oposición —y algunos del Partido Laborista de Starmer— dijeron que les preocupaba que el gobierno usara la seguridad nacional como excusa para mantener documentos embarazosos en secreto.

La líder conservadora Kemi Badenoch exigió que el gobierno publique todos los archivos relevantes, “no solo los que el primer ministro quiere que veamos”.

PUBLICIDAD

“El primer ministro está hablando de seguridad nacional. El problema de seguridad nacional fue nombrar a Mandelson en primer lugar”, sostuvo.

Después de horas de debate en la Cámara de los Comunes, se evitó una votación cuando el gobierno cedió ante la ira de los legisladores y acordó que el Comité de Inteligencia y Seguridad —compuesto por parlamentarios de varios partidos— decida qué documentos deberían publicarse, en lugar de un alto funcionario civil como había propuesto Starmer.

No está claro cuándo se publicarán los documentos.

Documentos publicados la semana pasada en Estados Unidos sugieren que Mandelson podría haber compartido información sensible con Epstein cuando era ministro del gobierno hace década y media.

En 2009, parece haberle dicho a Epstein que presionaría a otros miembros del gobierno para reducir un impuesto sobre las bonificaciones de los banqueros, y le pasó un informe interno del gobierno que discutía una posible venta de activos del gobierno del Reino Unido. Al año siguiente, parece haber advertido a Epstein sobre un inminente rescate de la moneda única europea.

Los archivos recién publicados también sugieren que en 2003-2004, Epstein envió tres pagos que suman 75,000 dólares a cuentas vinculadas con Mandelson o su pareja Reinaldo Avila da Silva, ahora su esposo.

Desde esas revelaciones, Mandelson ha renunciado a la Cámara de los Lores y enfrenta una investigación policial por presunta mala conducta en el cargo público, que puede sentenciarse incluso con cadena perpetua. Abrir una investigación no significa que Mandelson será arrestado, acusado o condenado.

La Policía Metropolitana de Londres instó al gobierno a no publicar “ciertos documentos” que, según dijo, podrían socavar su investigación.

PUBLICIDAD

Starmer afirmó que el gobierno estaba trabajando en una legislación para eliminar el título nobiliario de lord que el exembajador aún posee. También será removido del Consejo Privado, un comité de altos funcionarios que asesora al rey Carlos III, por haber “desprestigiado la reputación del Consejo Privado”, dijo Starmer.

Se envió un correo electrónico solicitando comentarios sobre los documentos a Mandelson a través de la Cámara de los Lores.

La Unión Europea también está investigando posibles irregularidades de Mandelson cuando fue comisario de comercio del bloque entre 2004 y 2008. El Reino Unido fue miembro de la UE hasta 2020.

“Estaremos evaluando si, a la luz de estos documentos recién disponibles, podría haber violaciones de las respectivas normas con respecto a Peter Mandelson”, informó el portavoz de la Comisión Europea, Balazs Ujvari. “Tenemos reglas en vigor, emanadas del tratado y del código de conducta que los comisarios, incluidos los excomisarios, deben seguir”.