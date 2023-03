Atenas. Al momento en que rescatistas investigan el trágico choque de trenes que ocurrió al norte de Grecia, dejando al menos 36 muertos y más de 85 heridos en la noche del martes, el ministro de transporte del país decidió renunciar a su cargo.

Según The Associated Press, Kostas Karamanlis expresó que era su “deber” presentar su dimisión al puesto oficial “como muestra básica de respeto a la memoria de las personas que murieron tan injustamente”.

La causa del incidente que ocurrió en del Valle de Tempe, un pueblo fluvial a unos 235 millas al norte de Atenas, no estaba clara de inmediato, no obstante, el jefe de estación de la cercana ciudad de Larissa, que su identidad no fue revelada por las autoridades, fue detenido. Asimismo, otras dos personas han sido detenidas para ser interrogadas.

Según la agencia de noticias EFE, el jefe de la estación de trenes fue apresado en el marco de una pesquisa que ha abierto la fiscalía, que lo acusa delitos de homicidio involuntario e interferencia peligrosa con el tráfico.

Según los medios locales, en su testimonio señaló que dio orden para que el tren cambiara de vía, pero que el sistema no obedeció. Además, se reportó que el tren de pasajeros chocó con el comercial tan solo unos metros después de que saliera del túnel ferroviario.

Según los Bomberos, en ambos trenes habían 346 pasajeros y 20 miembros de tripulación.

Unos 150 bomberos, con 17 vehículos y cuatro grúas siguen trabajando contra el reloj para intentar salvar la vida de personas atrapadas entre los restos de los convoyes en lo que ha sido el peor accidente ferroviario de la última década en Europa.

Según informó el Cuerpo de Bomberos, hasta ahora se han recuperado 36 cuerpos sin vida, mientras que 66 personas heridas permanecen hospitalizadas, seis de ellas en cuidados intensivos.

La prensa local habla de decenas de desaparecidos y las autoridades estiman que aumentará el balance de víctimas mortales, mientras que los esfuerzos de los bomberos se centran en los primeros vagones donde hay personas atrapadas.

Se teme que la mayoría de ellas sean jóvenes que regresaban a la ciudad universitaria de Salónica tras la celebración de los carnavales el pasado fin de semana.

“Me comprometo a que se esclarezcan las causas de esta tragedia. Haremos todo lo posible para que no suceda nunca más una cosa como esta”, dijo el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en el lugar del siniestro.

Colisión a gran velocidad

Los dos trenes - uno de pasajeros y otro comercial - circulaban a gran velocidad cuando chocaron poco ante de la pasada medianoche (22.00 GMT) al norte de la ciudad de Larisa, cerca de Tempe, una pequeña localidad situada en un valle donde se encuentra un túnel ferroviario, a unos 300 kilómetros al norte de Atenas.

Las imágenes de drones del lugar del accidente, publicadas en los medios locales, revelan la gran intensidad con la que se produjo al colisión, con los primeros vagones del tren comercial convertidos en una amorfa masa de metal calcinado.

El primer vagón del tren de pasajeros se encuentra completamente descarrillado al lado izquierdo de los rieles, mientras que grandes trozos de metal se encuentran esparcidos por todos lados, despedidos a una gran distancia.

“Las imágenes que vi apenas bajé del vagón fueron increíbles, trágicas. Vi llamas por todas partes, pedazos de metal de los vagones se habían derretido y mucha gente perdió la vida. No tuvieron tiempo de salir”, dijo un pasajero a la agencia estatal griega AMNA.

Los médicos forenses están pidiendo pruebas de ADN a los familiares de los pasajeros, ya que muchos de los cuerpos que fueron recuperados no son identificables de otra manera.

Todo indica que los trenes, operados ambos por la empresa Hellenic Train, circulaban en la misma vía a gran velocidad en el momento del choque, por lo que los respectivos conductores y otros miembros de las tripulaciones murieron en el accidente.

¿Error humano?

Las primeras pesquisas apuntan a un error humano.

El presidente del gremio de conductores de trenes de Grecia, Kostas Geridunias, denunció en la televisión privada de ERT el estado de deterioro en el que se encuentra la infraestructura ferroviaria del país.

“Nada funciona, todo se hace manualmente, estamos en modo manual en todo el eje Atenas-Tesalónica. Los semáforos tampoco funcionan. Si lo hicieran, los conductores verían los semáforos en rojo y se detendrían a tiempo”, señaló.

Por estas razones, los conductores dependen casi por completo de las informaciones que reciben de los jefes de las estaciones pertinentes, recalcó Geridunias.