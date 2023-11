PUERTO PRÍNCIPE, Haití. Una banda fuertemente armada irrumpió el miércoles en un hospital de Haití y tomó como rehenes a mujeres, niños y recién nacidos, según el director del centro médico, que pidió ayuda a través de las redes sociales.

José Ulysse, fundador y director del Centro Hospitalario Fontaine en el extenso barrio marginal de Cite Soleil, en la capital Puerto Príncipe, confirmó el incidente en un breve intercambio de mensajes con The Associated Press. “Estamos en grandes dificultades”, dijo.

Ulysse dijo en las redes sociales que “cientos” de pacientes del hospital fueron tomados como rehenes, pero el número no pudo ser confirmado de inmediato. No había más detalles disponibles y no estaba claro por qué los asaltantes habían tomado a los pacientes como rehenes. Ulysse no respondió a más preguntas.

Un portavoz de la Policía Nacional de Haití no devolvió inmediatamente un mensaje solicitando comentarios.

El hospital está considerado un oasis y un salvavidas en una comunidad invadida por bandas que han desencadenado ataques cada vez más violentos entre sí, con civiles que viven en Cite Soleil violados, golpeados o asesinados de forma rutinaria.

Ulysse identificó a los responsables como miembros de la banda Brooklyn, dirigida por Gabriel Jean-Pierre, más conocido como “Ti Gabriel”. Jean-Pierre también es el líder de una poderosa alianza de bandas conocida como G-Pep, una de las dos coaliciones rivales de Haití.

La banda de Brooklyn cuenta con unos 200 miembros y controla ciertas comunidades de Cite Soleil, entre ellas Brooklyn. Se dedican a la extorsión, el secuestro de bienes y la violencia general contra la población civil, según un reciente informe de la ONU.

“La coalición G-Pep y sus aliados reforzaron fuertemente la cooperación y diversificaron sus ingresos, en particular mediante la comisión de secuestros para obtener rescates, lo que les ha permitido reforzar su capacidad de combate”, afirma el informe.

Cuando The Associated Press visitó el Centro Hospitalario de Fontaine a principios de este año, Ulysse dijo en una entrevista que las bandas le habían atacado personalmente en dos ocasiones anteriores.

Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 20 de julio de 2021, las bandas se han hecho cada vez más poderosas en Haití, y el número de secuestros y asesinatos no ha dejado de aumentar.

A principios de este año, al menos 20 miembros de bandas armadas irrumpieron en un hospital gestionado por Médicos Sin Fronteras y secuestraron a un paciente de un quirófano. Los delincuentes accedieron tras fingir una urgencia vital, según la organización.