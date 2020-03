View this post on Instagram

VENECIA La pandemia de coronavirus también tiene efectos secundarios inesperados. Debido a las rigurosas medidas del gobierno italiano para evitar que el virus siga avanzando, Venecia cerró todos sus accesos, suspendió el tráfico marítimo, los vaporettos, barcos y cruceros. De esta manera, el agua de los canales se limpió y por primera vez en muchos años pueden verse los peces. Incluso los cisnes se animaron a aparecer 😍🐟🐠🇮🇹🚣‍♀️🚣‍♂️ #venecia #italia #coronavirus #pandemia #covid19