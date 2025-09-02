Miami. Una tormenta se ha intensificado hasta convertirse en el huracán Kiko en el océano Pacífico oriental, moviéndose lentamente hacia el oeste pero sin representar una amenaza inmediata para tierra firme.

Kiko se encontraba el martes a aproximadamente 1,840 millas al este de Hawai. Contaba con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora y se desplazaba hacia el oeste a una velocidad de siete mph.

Se esperaba que el meteoro ganara fuerza de manera constante durante los próximos días, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. El centro no emitió ninguna alerta o advertencia costera.