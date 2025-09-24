Sismo de magnitud 6.1 sacude el noroeste de Venezuela
Por el momento, no se ha emitido ninguna alerta de tsunami.
PUBLICIDAD
Un sismo de magnitud preliminar 6.1 se registró esta tarde -aproximadamente a las 6:21 p.m. (hora de Puerto Rico)- al noroeste de Venezuela, según informó el Servicio Geológico de los Estado Unidos.
Por el momento, no se ha emitido ninguna alerta de tsunami para la región ni para el resto del Caribe.
En redes sociales, varios usuarios han compartido videos que muestran la intensidad del movimiento telúrico.
Así quedaron apartamentos en Maracaibo tras el fuerte sismo registrado hace minutos. 6:39 p.m.#temblor https://t.co/r0E7CG3Uct pic.twitter.com/6x40pMWqZQ— Leandro David (@Leandromdf) September 24, 2025
pic.twitter.com/WiZTNgKooF #Atención fuerte sismo en el estado de Zulia, Venezuela, de magnitud 6.1— Agencia de Periodismo Investigativo (@Agencia_API) September 24, 2025
En Maracaibo se sintió fuerte. pic.twitter.com/E346B0HLVC— IseaMan (@IseaTw2) September 24, 2025