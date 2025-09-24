Un sismo de magnitud preliminar 6.1 se registró esta tarde -aproximadamente a las 6:21 p.m. (hora de Puerto Rico)- al noroeste de Venezuela, según informó el Servicio Geológico de los Estado Unidos.

Por el momento, no se ha emitido ninguna alerta de tsunami para la región ni para el resto del Caribe.

En redes sociales, varios usuarios han compartido videos que muestran la intensidad del movimiento telúrico.