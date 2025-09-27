Beijing. Un terremoto de magnitud 5.6 remeció tejados y derribó casas el sábado en la provincia de Gansu, en el noroeste de China, según la prensa estatal.

A 5.6-magnitude earthquake struck Longxi County in Dingxi City in northwest China's Gansu Province at 5:49 a.m. Saturday, according to the China Earthquake Networks Center (CENC). Local fire-fighting and rescue authorities have dispatched rescue teams and vehicles to the affected… pic.twitter.com/Y1PYq69AAN — China News 中国新闻网 (@Echinanews) September 27, 2025

Siete personas resultaron heridas, de acuerdo con el reporte de la agencia oficial de noticias Xinhua. Ninguna de las lesiones parecía revestir gravedad.

El temblor se produjo a las 5:49 de la mañana en el condado de Longxi, a una profundidad relativamente superficial de seis millas, indicó el centro sísmico del gobierno chino. El epicentro se ubicó a unas 87 millas al sureste de Lanzhou, la capital de la provincia.

Ocho casas quedaron destruidas y más de 100 resultaron dañadas, informó la televisora estatal CCTV. Videos publicados en internet por medios estatales mostraron a trabajadores de emergencias despejando ladrillos y otros escombros con palas.