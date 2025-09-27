Beijing. Un terremoto de magnitud 5.6 remeció tejados y derribó casas el sábado en la provincia de Gansu, en el noroeste de China, según la prensa estatal.

Siete personas resultaron heridas, de acuerdo con el reporte de la agencia oficial de noticias Xinhua. Ninguna de las lesiones parecía revestir gravedad.

El temblor se produjo a las 5:49 de la mañana en el condado de Longxi, a una profundidad relativamente superficial de seis millas, indicó el centro sísmico del gobierno chino. El epicentro se ubicó a unas 87 millas al sureste de Lanzhou, la capital de la provincia.

Ocho casas quedaron destruidas y más de 100 resultaron dañadas, informó la televisora estatal CCTV. Videos publicados en internet por medios estatales mostraron a trabajadores de emergencias despejando ladrillos y otros escombros con palas.