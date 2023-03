Un tiroteo se desató el jueves en una construcción utilizada por los Testigos de Jehová en la ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania, y varias personas murieron o resultaron heridas, informó la policía.

“Sólo sabemos que varias personas murieron aquí; varias otras están heridas, fueron trasladadas a hospitales”, dijo Holger Vehren, portavoz de la policía, refiriéndose al tiroteo en el distrito Gross Borstel de la segunda ciudad más grande del país.

Dijo que no tiene información sobre la gravedad de las lesiones que sufrieron los heridos. La policía no confirmó los reportes de medios noticiosos alemanes, que no dieron fuentes, en los que señalaban que había seis o siete muertos.

El lugar del tiroteo fue el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, un edificio moderno de tres pisos ubicado a un costado de un taller mecánico.

Vehren dijo que la policía recibió un reporte de la balacera alrededor de las 9:15 de la noche y no tardó en presentarse al lugar.

Después de que los agentes llegaron, señaló, encontraron en la planta baja a personas con aparentes heridas de bala, escucharon un disparo en uno de los pisos superiores y hallaron a una persona con una herida fatal, que podría haber sido el perpetrador. Añadió que los agentes no tuvieron que usar sus armas de fuego.

Vehren dijo que no había indicios de que el agresor estuviera huyendo, y que parecía probable que estuviera en el lugar o sea uno de los muertos.

La policía dijo a primeras horas del viernes que aún intentaban verificar que no hubiera más perpetradores involucrados.

Laura Bauch, una estudiante que vive cerca del lugar, señaló que “hubo unos cuatro periodos de disparos”, según la agencia noticiosa alemana dpa. “Siempre hubo varios disparos en esos periodos, aproximadamente a intervalos de entre 20 segundos y un minuto”.

Añadió que se asomó por su ventana y vio a una persona correr desde la planta baja hasta el segundo piso del recinto de los Testigos de Jehová.

A Gregor Miesbach —que puede ver el edificio desde donde vive— le llamó la atención el sonido de los disparos y tomó video de una persona que entraba al edificio por una ventana. Luego se empezaron a escuchar balazos desde el interior. Posteriormente, la persona aparentemente sale del recinto, se le ve en el patio y luego realiza más disparos hacia el interior.

Miesbach dijo a la cadena noticiosa de televisión NonstopNews que escuchó por lo menos 25 detonaciones. Después de que llegó la policía se oyó un último disparo unos cinco minutos después, comentó.

La policía no tenía información sobre el evento que se llevaba a cabo en el lugar cuando ocurrió el tiroteo.

Las autoridades no tienen información inmediata sobre un posible motivo. Vehren dijo que “el trasfondo sigue siendo completamente desconocido”.

El alcalde de Hamburgo, Peter Tschentscher, tuiteó que la noticia fue “impactante” y ofreció sus condolencias a los familiares de las víctimas,

Los Testigos de Jehová forman parte de una iglesia internacional fundada en Estados Unidos en el siglo XIX y cuya sede está en Warwick, Nueva York. Dicen contar con unos 8,7 millones de miembros en todo el mundo y aproximadamente 170.000 en Alemania.

Sus miembros son conocidos por sus labores evangélicas, que incluyen ir de puerta en puerta y distribuir literatura en plazas públicas. Entre las prácticas distintivas de la iglesia se incluye la negativa a portar armas, recibir transfusiones sanguíneas, saludar una bandera nacional o formar parte de un gobierno seglar.